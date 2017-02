Enquête de l’ONS auprès des commerçants : L’activité commerciale en baisse

L’activité commerciale reste toujours en baisse depuis le troisième trimestre de l’année 2016. Les résultats d’une enquête de sondage d’opinion réalisée par l’office national des statistiques (Ons) indiquent que la plupart des détaillants se plaint de l’indisponibilité des produits et de la lenteur des délais d’approvisionnement.

Les grossistes, quant à eux, soulèvent le problème de l’éloignement des sources d’approvisionnement. Plus de 85% des grossistes et près de 64% des détaillants enquêtés déclarent avoir enregistré des ruptures de stocks de produits, notamment ceux des matières premières et demi produits et des machines et du matériel d’équipement. Près de 39% des grossistes et plus de 24% des détaillants interrogés se sont approvisionnés auprès du secteur privé uniquement, essentiellement ceux de la Droguerie, Quincaillerie, Appareil Electroménager et Parfumerie (D.Q.A.E.M.P). Par contre, plus de 56% des grossistes et plus de 57% des détaillants de l’agro-alimentaire, se sont approvisionnés auprès du secteur public et privé à la fois. L’enquête de l’ONS précise que les prix d’acquisition des produits sont jugés plus élevés selon plus de 22% des grossistes et près de 82% des détaillants enquêtés. « Cette tendance est soutenue par les commerçants de l’agro-alimentaire, des textiles et des machines et matériels d’équipements. En revanche, le reste des commerçants les jugent plus stables », soulignent les enquêteurs. Sur un autre registre, plus de 90% des grossistes et 83% des détaillants rencontrés achètent leurs marchandises en première main. Ce n’est pas le cas pour plus de 17% des détaillants enquêtés, surtout ceux des matières premières et demi produits qui les achètent en deuxième ou en troisième main. «Le taux de satisfaction des commandes en produits est jugé supérieur à 50% par rapport aux besoins exprimés selon l’opinion de plus de 54% des grossistes et de près de 59% des détaillants enquêtés, notamment ceux de l’agro-alimentaire, des (D.Q.A.E.M.P) et des textiles », affirment encore les conclusions de l’enquête. Au chapitre de la demande en produits, les grossistes avouent, déclare l’ONS, qu’elle poursuit sa tendance à la baisse pendant la période étudiée notamment pour les machines et le matériel d’équipement. Les détaillants parlent cependant, d’une hausse de la demande essentiellement pour l’agro-alimentaire, les matières premières et les demi-produits. En ce qui concerne les prix de vente, 27% des grossistes et près de 66% des détaillants les jugent plus élevés par rapport au trimestre précédent, notamment pour l’agro-alimentaire, les textiles et les machines et matériel d’équipement. Le reste des commerçants estiment qu’ils sont plus stables. « Plus de 40% des grossistes interrogés et 92% des détaillants disposent de leurs propres moyens de transport. Toutefois, plus de 18% des grossistes déclarent avoir rencontré des difficultés de transport durant ce trimestre, surtout ceux des machines et matériel d’équipement », relèvent les enquêteurs de l’ONS. Plus de 89% de commerçants grossistes et plus de 76% des détaillants pensent que l’état de leur trésorerie reste moyen. Plus de 22 % des détaillants toutefois, le trouvent bon. Cette situation a poussé près de 39% des grossistes et près de 59% des détaillants à recourir à des crédits bancaires, dont ceux des (D.Q.A.E.M.P) et des machines et matériel d’équipement. Près de 87% des grossistes et plus de 30% des détaillants concernés n’ont pas eu des difficultés à contracter ces prêts.

A. M.