Fonds de Soutien à l’Investissement pour l’Emploi : Le bilan est très faible

Les résultats de l’activité actionnariat dans le capital du Fonds de Soutien à l’Investissement pour l’Emploi (FSIE), qu’elle soit par le procédé de la retenue à la source auprès des entreprises ou celui de la souscription directe auprès du public, demeurent très faibles en dépit des efforts et actions de communication et de marketing effectués par la Direction du Fonds, et ce au vu du nombre d’actionnaires adhérés et de souscriptions recueillies relève Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (Cosob) dans son rapport annuel.

Ainsi, à la fin de l’année 2015, le fonds compte 5.059 actionnaires contre 4.994 actionnaires en 2014. Le nombre cumulé des actions souscrites, depuis l’entrée en exploitation du fonds en 2009, est de 140.983 actions contre 102.031 actions en 2014, soit une évolution de 38%. Le capital global engrangé est de l’ordre de 28,2 millions de DA contre 20,5 millions de DA en 2014. A rappeler que le prix de souscription d’une action FSIE est de 200 DA. Sur le plan financier, et suite à la résolution de l’assemblée générale extraordinaire du FSIE, tenue le 29 décembre 2014, et eu égard à la situation difficile du fonds du fait des déficits antérieurs cumulés, le fonds a été recapitalisé par une dotation supplémentaire de 200 millions de DA octroyée par le Trésor Public. En conséquence de quoi, un plan d’affaires a été établi à cet effet pour la période 2015-2019 où les principaux axes stratégiques d’activités ont été arrêtés afin de permettre au fonds de réaliser son équilibre financier et mener pleinement les missions qui lui sont dévolues. Pour rappel, le FSIE a été créé en vertu des dispositions de la loi de finances pour 2005, notamment ses articles 58 à 62. Il a le statut d’une « société par actions à capital variable ». Le Fonds, doté d’un capital initial de 150 millions de DA, a pour mission de canaliser jusqu’à la moitié de l’épargne collectée auprès des travailleurs salariés vers des projets de développement économique à travers des prises de participation sous forme d’actions et de titres participatifs.

Les produits des organismes de placement collectif en valeurs mobilières peinent à se développer

Les produits des organismes de placement collectif en valeurs mobilières peinent à se développer sur la place d’Alger, et ce pour des raisons imputables à la profondeur et la liquidité actuelles du marché. Pour rappel, la sicav Charikat El-Istithmar El-Mali « Célim », seule sicav existante actuellement sur le marché demeure toujours fermée, et son capital social est toujours détenu par les actionnaires fondateurs, à savoir la Banque Nationale d’Algérie, la Banque de Développement local, et la Société Algérienne des Assurances. Son capital initial lors de sa création était de 120 millions de DA ; actuellement, son actif net dépasse les 176 millions de DA. Le résultat comptable dégagé au titre de l’année 2015, a évolué négativement en passant de 731.558 DA en 2014 à -431.468 DA. Quant à l’actif net, il a progressé légèrement, moins de 2%; il est de 176.329.146 DA en 2015 contre 173.474.905 DA en 2014 ; ainsi, la valeur liquidative de l’action sicav Célim s’établit à la fin 2015 à 1469DA contre 1445DA en 2014. La quasi-totalité des fonds de la sicav, arrêtés au 31-12-2015, sont placés en actions (17%), en obligations (17%), en bons de trésor (58%) et le reste, soit 8%, en dépôts. La structure du portefeuille ainsi présentée se trouve conforme aux règles prudentielles édictées par la COSOB. Cependant, et bien que le contexte d’opportunités de placement reste très limité, des efforts restent à fournir par la Direction de la sicav en matière de taux de frais de gestion, actuellement estimés à 3,45%, en vue de les réduire au maximum et respecter par conséquent le taux autorisé , soit un taux de 2% de l’actif net.

A. s.