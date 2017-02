Mobile World Congress (MWC) 2017 : Le Groupe Ooredoo présente la technologie 5G, les stades intelligents et les villes intelligentes

Le Groupe Ooredoo annonce qu’il présente ses solutions et services de la génération future au niveau de son pavillon au Mobile World Congress (MWC) 2017 qui se tient actuellement à Barcelone, mettant en exergue les grands progrès réalisés par l’entreprise ces dernières années.

Ooredoo poursuit ses efforts pour devenir une entreprise leader dans la Data à travers tous les pays où il opère dans la région du Moyen Orient, en Afrique du Nord et au Sud Est de l’Asie. Toutes ses filiales ont réalisé un développement considérable en termes de modernisation des réseaux et ont présenté aux clients un large éventail de solutions et de contenus. Les filiales du Groupe Ooredoo offrent aujourd’hui les services de la 4G dans 8 parmi les 10 marchés où il opère et présente également les services de la téléphonie fixe à travers 6 pays. A travers l’infrastructure moderne des réseaux, Ooredoo a réussi à présenter une multitude de services développés et à effectuer des recherches avancées sur le réseau. Les visiteurs du pavillon de Ooredoo lors du MWC 2017 seront les premiers à découvrir les résultats de ces efforts. A cette occasion, Sheikh Saud Bin Nasser Al Thani, le Président Exécutif du Groupe Ooredoo, a déclaré : « le Mobile World Congress est l’un des évènements phares du secteur des télécoms, et constitue une opportunité exceptionnelle pour nous de présenter les solutions dont nous disposons et de collaborer avec un grand nombre d’entreprises à travers le monde. Ooredoo fait partie de ces entreprises leaders dans la Data, et cet évènement nous permet de présenter les grandes avancées que nous avons réalisées et les multiples avantages que nous offrons à nos clients. » Lors de ce Congrès, le Groupe Ooredoo met en avant les recherches qu’il a effectuées dans la 5G, la technologie qui offre des vitesses supérieures et qui augmente le volume de flexibilité pour proposer des technologies mobiles de futures générations. En participant à ce congrès, Ooredoo offre à ses visiteurs l’opportunité d’effectuer un voyage à travers le temps via des technologies du mobile depuis l’ère des communications vocales et des SMS jusqu’à l’ère des communications ultra- rapides à travers les technologies 4.5 G et la 5G, devenues une réalité grâce au réseau Supernet de Ooredoo. Grâce à un passage vidéo montrant des robots appuyés par la technologie 5G, Ooredoo expose le moyen le plus rapide et le plus fluide de la 5G ainsi que les performances qu’offre la technologie des objets connectés (Internet of Things), avec la réduction de la moyenne du différé et le contact direct et ultra- rapide entre les machines. Le Groupe Ooredoo dévoile également une large gamme de solutions mobiles dédiées au secteur de la santé, tel que "You Click We Care", une solution qui assure un contrôle sophistiqué et interactif entre les établissements de santé de façon directe et à partir de n’importe quel endroit. Les personnes atteintes de maladies chroniques peuvent en un seul clic avoir accès aux soins, tandis que les médecins peuvent intervenir en cas de besoin et d’urgence. Avec les préparatifs du Qatar pour accueillir de grands événements sportifs planétaires dans les années à venir, le Groupe Ooredoo a réservé un espace de son pavillon pour dévoiler la gestion intelligente des lieux sportifs. Dans ce contexte, Ooredoo met l’accent sur les techniques de stades intelligents. Ce sont des solutions centralisées qui permettent aux organisateurs de piloter les événements en utilisant des modèles étudiés, le contrôle en temps réel et l’intelligence des affaires. En outre, le Groupe Ooredoo montre les dernières techniques dans le développement du contenu, avec des couvertures des matchs en 2D et 3D à travers une diffusion directe pour les supporters et les téléspectateurs grâce à un système virtuel totalement interactif .Les villes intelligentes et la technologie des objets connectés (IoT) sont également au rendez-vous, en présentant les avantages de toutes les solutions «numériques», telles que l'éclairage intelligent, en passant par la gestion des déchets jusqu’à l’éducation et les bibliothèques futures.