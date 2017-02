Huawei lance la série P10 et P10 Plus : Une superbe combinaison entre art et technologie

Les nouveaux Smartphones de la série seront disponibles dans de nouvelles couleurs et sublimeront l’art du portrait grâce à l’appareil photo signé Leica

Sonnant le coup d’envoi du Mobile World Congress 2017 de Barcelone, Huawei Consumer Business Group a levé le voile, aujourd’hui, sur les nouveaux HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus. Les derniers-nés, très attendus, de la série P allient un magnifique design aux dernières avancées logicielles. De plus, les nouveaux smartphones se démarquent par leur nouvelle finition et leurs nouvelles couleurs éclatantes et seront dotés d’une caméra frontale et arrière signées Leica intégrant des fonctions de pointe pour les portraits afin de prendre des clichés aussi impeccables que les couvertures de magazines. « A mesure que la culture et la technologie continuent de se croiser dans chaque aspect du monde, nous visons à proposer aux consommateurs de nouveaux produits et expériences qui améliorent leurs vies et la rendent meilleure, a déclaré M. Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business Group. Et d’ajouter, « Nos nouveaux et impressionnants HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus réunissent les capacités d’image exceptionnelles de Leica et nos innovations remarquables en matière de conception et de logiciels, et ceafin d’apporter aux utilisateurs une forte expérience d’utilisation. » Les HUAWEI P10 et le HUAWEI P10 Plus sont la démonstration même de l’engagement continu de Huawei à établir de nouvelles normes de rendement et à inspirer l’expression créative de l’utilisateur. Les principales caractéristiques des appareils, qui seront bientôt lancés au Moyen-Orient, sont les suivantes :

Un studio photo artistique au creux de la main

L’introduction dans le HUAWEI P10 du nouveau double appareil photo à double objectif Leica 2.0,et dans le HUAWEI P10 Plus de la caméra à double objectif Leica 2.0 Pro Edition,composées d’un double appareil photo à l’arrière et un autre sur la face avant de l’appareil, le tout signé Leica, permet aux utilisateurs d’explorer toutes les possibilités de l’art du portrait photographique. Grâce au capteur RVB de 12 mégapixels, au capteur monochrome de 20 mégapixels et à des algorithmes de fusion améliorés, les HUAWEI P10 et P10 Plus livrent des fonctionnalités photographiques, techniques et artistiques, supérieures dans un smartphone.

Le design unique de la série P avec ses touches tendance

Avec son savoir-faire à la pointe de l’industrie, les HUAWEI P10 est un chef-d’œuvre de conception à l’intérieur comme à l’extérieur. Ne se reposant jamais sur leurs lauriers, les équipes de design de Huawei ont doté le HUAWEI P10 de la première finition Hyper Diamond-Cut pour smartphones, qui s’ajoute à leur finition raffinée,brillante et sablée.

Les HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus sont également disponibles dans une sélection unique de coloris, fruit d’un partenariat interprofessionnel avec PantoneColor Institute, la plus importante autorité mondiale en matière de couleur. En mariant l’expertise en matière de design de Huawei et celle de Pantone en matière de couleur, de nouveaux coloris ont été créés pour refléter les personnalités du consommateur d’aujourd’hui et façonner les nouvelles tendances de la couleur sur le marché du mobile. Dazzling Blue, ainsi que la couleur de l’année Pantone 2017, Greenery,ont été conçues par Pantone Color Institute et optimisées par Huawei afin de créer une belle finition à l’effet lueur.

Des avancées exceptionnelles en matière de performances pour plus d’efficacité et de connectivité

LesHUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plusaméliorent encore davantage l’efficacité et la personnalisation des smartphones grâce au puissant processeur Kirin 960 et le tout nouveau EMUI 5.1. Le Kirin 960 est le dernier chipset SoC (système sur une puce) haute performance de Huawei. Le processeur fournit la meilleure performance multi cœurde tous les SoC, et le processeur graphique bénéficie d’une amélioration de 180 pour cent pour ses performances et une augmentation de 40 pour cent de son efficacité énergétique.Les batteries grande capacité 3200mAh et 3750mAh des HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus sont compatibles avec la technologie SuperCharge de HUAWEI. Grâce à la technologie de protection en 5 étapes de la batterie, qui contrôle la tension en temps réel, le courant et la température, la recharge est à la fois sûre et rapide.

Emmener les produits connectés vers de nouveaux sommets

Outre les HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus, la firme a également levé le voile sur la seconde édition de sa montre intelligente HUAWEI WATCH 2. La montre sport, supportant la 4G, est un mélange entre des technologies innovantes et une conception authentique, et se distingue par sa légèreté et son design sportif et élégant qui apporte une véritable indépendance aux dispositifs portables. La HUAWEI WATCH 2 sera prochainement lancée .