Domaine des transports : L'Algérie et la Belgique signent un mémorandum d'entente

L'Algérie et la Belgique ont signé, lundi à Bruxelles, un mémorandum d'entente pour la mise en place d'un cadre de coopération dans le domaine des transports, visant à "renforcer" les relations traditionnelles qu’elles entretiennent et à établir "une nouvelle plate-forme" de coopération bilatérale.

L'accord a été signé par le ministre des Transports et des Travaux publics, Boudjemaâ Talaï, et le ministre belge de la Mobilité, François Bellot. Le nouveau cadre de partenariat entre l'Algérie et la Belgique portera sur de nombreux axes de coopération, notamment la formation des formateurs et des acteurs opérationnels sur les nouvelles technologies dans les différents domaines des transports publics, et sur l'assistance technique et organisationnelle du secteur des transports publics, qu'ils soient urbains ou ferroviaire, pour le compte du ministère algérien des Transports. Le mémorandum d'entente prévoit également la mise en place d’un partenariat entre la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) pour appuyer le développement du secteur des transports ferroviaires en Algérie. Il porte, en outre, sur l'assistance technique dans la mise en place des bus à haut niveau de service (BHNS/BRT), sur l'appui à la conception et la réalisation de terminaux multimodaux en Algérie et dans le domaine de la sécurité des transports guidés. Le mémorandum devrait, par ailleurs, permettre l’inscription d’actions liées à l’expertise et aux études dans le domaine des transports au titre de la coopération au développement entre l'Algérie et la Belgique. "Le transport urbain est en pleine expansion en Algérie, notamment à Alger, d'où la nécessité de le moderniser, particulièrement le transport ferroviaire", a déclaré M. Talaï en marge de la cérémonie de signature du mémorandum d'entente, misant sur "un échange d'expériences dans l'intérêt des deux pays". Selon M. Talaï, l'expérience belge dans ce domaine "n'a rien à démontrer", rappelant que des accords existent déjà entre les deux pays. "Nous voulons tirer profit des relations historiques et traditionnelles entre les deux pays pour renforcer davantage notre coopération", a-t-il soutenu. De son côté, le ministre belge de la Mobilité a affirmé que la visite en Belgique de M. Talaï "permettra, à la fois, de réactualiser et de signer des accords en discussion depuis un certains temps", mais aussi de "renforcer la collaboration" entre les deux pays, notamment dans le domaine du transport ferroviaire, de l'assistance et du conseil. Il a précisé, à cet égard, que l'organisme belge "Transurb" qui regroupe toutes les sociétés de transport public, à la fois, ferroviaires, mais également de transport routier pourrait assister l'Algérie dans son oeuvre de modernisation de son secteur des transports. "C'est un geste important de collaboration et d'une amitié qui est forte entre nos deux pays depuis de nombreuses années, mais qui nécessitait d'être réactualisée et renforcée", a-t-il ajouté.

A.A