Véhicule : Le quota d'importation entre 40.000 et 50.000 unités en 2017

Le quota d'importation des véhicules sur l'année 2017 devrait osciller entre 40.000 et 50.000 unités, a indiqué hier à Alger le ministre de l'Habitat, de la ville et de l'urbanisme et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune.



"Il est probable que le nombre de voitures à importer en 2017 varierait entre 40.000 et 50.000 voitures", a déclaré le ministre à la presse en marge d'une visite d'inspection à la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Pour rappel, en 2016, le contingent quantitatif d'importation des véhicules a été fixé à 98.374 unités dans le cadre des licences d'importation. Outre les voitures du constructeur Renault fabriquées localement depuis plus de deux années, l'année 2017 devrait voir l'entrée en production de plusieurs usines de montage de véhicules à l'instar de Hyundai et de Volkswagen. Une réunion, présidée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, aura lieu dans les prochains jours pour fixer les quotas d'importations des produits soumis au licences d'importation au titre de l'exercice 2017 (voitures, ciment, rond à béton....). La facture d'importation des véhicules de tourisme s'est établie à 1,292 milliard de dollars en 2016 contre 2,038 milliards de dollars en 2015, soit une baisse de 36,61%, selon un bilan des Douanes. Quant aux véhicules de transport de personnes et de marchandises (classés en biens d'équipement), leur facture d'importation s'est chiffrée à 782,36 millions de dollars contre 1,5 milliard de dollars en 2015, en recul de 48%. Concernant les parties et accessoires des véhicules automobiles (classés en biens de consommation non alimentaires à l'instar des véhicules de tourisme), leur facture d'importation a atteint 393,96 millions de dollars contre 394,86 millions de dollars en 2015, soit une légère baisse de 0,23%.

A.A