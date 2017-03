Eau et l’environnement : Nécessité des échanges entre institutions

La promotion des échanges entre les chercheurs des universités algériennes, les entreprises et les institutions chargées de la politique et de la gestion de l’eau et de l'environnement a été recommandée mercredi par les participants au premier séminaire national sur les enjeux liés à l’eau et à l’environnement.

L’objectif est de favoriser et développer les échanges scientifiques et mettre en place un mastère des sciences de l’eau, ainsi que les projets pédagogiques et de recherches liés à l’eau et à l’environnement, a-t-on indiqué. L’implication des secteurs publics et privés au financement des études et recherches d’intérêt commun et collectif, l’encouragement de la coordination intersectorielle en la matière, l’amélioration de la gestion de l’eau afin de limiter les pertes considérables de ce précieux liquide, constatées actuellement, et l’instauration d’une véritable stratégie de lutte contre les différentes pollutions, sont d’autres recommandations formulées par la soixantaine de chercheurs et experts nationaux, à l’issue des travaux de cette rencontre qui s’est déroulée à l’université Tahri Mohamed à Bechar. Les participants, dont les représentants plusieurs universités et écoles nationales spécialisés, ont également plaidé pour l’encouragement des projets de réalisation de stations de traitement et de recyclage de l’eau dans le but de sa réutilisation dans différentes activités économiques, notamment l’irrigation agricole et l’industrie. Ils ont mis l’accent, en outre, sur la nécessité d’une large diffusion de l’information scientifique et technique auprès des différents acteurs pour la valorisation des résultats de la recherche. L’objectif est aussi de fournir des outils d’aide à la décision en matière de gestion et de protection rationnelles de l'eau, en plus de la sensibilisation de l'opinion publique aux problèmes de l'eau et de son interaction avec l'économie, à travers des forums et des actions de vulgarisation via différents supports médiatique (radios, tv, presse écrite, réseaux sociaux), a expliqué M.Abdelhak Mazouzi, chercheur et enseignant au département des sciences de la matière de la faculté des sciences exactes de l’Université de Bechar. Cette rencontre nationale a permis aussi aux participants de confronter et de débattre de leurs recherches en la matière et de faire le point sur les efforts déployés dans le pays dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’environnement, a ajouté M.Mazouzi, également président de ce séminaire et de son comite scientifique.

