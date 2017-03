Exportation de services : Les banques appelées à davantage de flexibilité

Des exportateurs algériens de services notamment les technologies de l'information et de la communication (TIC), ont plaidé mardi soir à Alger, pour une plus grande souplesse dans les procédures bancaires, de manière à exploiter l'énorme potentiel que recèle le secteur tertiaire en Algérie.



Lors d'une rencontre qui a regroupé plusieurs exportateurs de services, ces derniers ont particulièrement soulevé les contraintes liées aux "lenteurs" des procédures de transfert vers l’Algérie des devises issues des opérations d’exportations. "La Banque d'Algérie et toutes les autres banques primaires nous exigent le certificat de bonne exécution du marché, le contrat de la transaction et d'autres pièces administratives. On perd beaucoup de temps pour nous débloquer nos gains en dinars, et on souffre à percevoir les 20% restantes en devises, à cause de la réglementation de change", a dit Chenit Chanez, représentante d’une entreprise spécialisée dans l’électronique et qui exporte des services en Europe. Pour Sid-Ahmed Tibaoui P-dg de WTC Algérie, organisateur de la rencontre, les contraintes auxquelles font face les opérateurs nationaux au niveau des banques, "découragent leur détermination" ce qui "prive l'Algérie d'importantes ressources financières". "On est dans l'obligation de diversifier notre économie, et multiplier nos efforts pour augmenter nos capacités notamment dans les services, un segment qui recèle d'énormes opportunités mais qui reste non exploité", a-t-il soutenu, rappelant que l’encouragement des exportations hors hydrocarbures constitue un axe majeur dans le nouveau modèle économique de croissance adopté par l'Algérie. Selon des données communiquées lors de cette rencontre, l’Algérie avait exporté en 2015 des services pour 3,5 milliards de dollars pour des importations s’élevant à 10,5 mds dollars, soit un "lourd déficit" de la balance des services. A l’échelle mondiale, les exportations des services représentent 30% des échanges commerciales et dont la plus grande part de marché revient aux firmes d'Amérique du nord, des pays asiatiques (Chine, Inde et Japon), et en troisième position les pays du Moyen-Orient. Lors de cette rencontre, les potentialités des entreprises algériennes du secteur tertiaire en termes d’exportation ont été exposées. Ainsi, Abdelouahab Gaoua, manager d'une entreprise spécialisée dans les solutions d’engineering informatique, a affirmé que cette entreprise a pu pénétrer les marchés du Golfe à travers des services dans le segment e-business intelligent. Ces services, fournis par cette entreprise algérienne au gouvernement de Dubaï (Emirat arabes unis), sont des systèmes comportant des indicateurs de performance qui aident les gouverneurs à prendre les décisions.

A.M.