Sonelgaz-BNA: Convention pour le paiement électronique des factures

La Banque nationale d'Algérie (BNA) et le groupe Sonelgaz signeront dimanche une convention de partenariat pour le paiement électronique des factures au profit des abonnés de Sonelgaz, a indiqué samedi un communiqué de la BNA.

Ces abonnés pourront régler leurs factures d'électricité et du gaz en utilisant leur carte interbancaire (CIB) par internet à travers les quatre (4) sites web des Sociétés de distribution de ce groupe ou via les Terminaux de paiement électronique (TPE) mis à leur disposition au niveau des guichets des agences Sonelgaz à travers le territoire national. La mise en oeuvre de cette convention, eu égard au volume important des transactions escompté, donnera certainement "un nouvel élan" et une "large dimension" au paiement électronique en Algérie, estime cette banque publique. Cette action s'inscrit dans le processus de relance de la dynamique de développement des moyens de paiement électroniques, engagé depuis octobre dernier sous l'égide du ministère des Finances et le pilotage du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de la modernisation des systèmes financiers. Cette opération viendra s'ajouter à d'autres actions similaires concrétisées précédemment par les banques avec d'autres grands facturiers tels que Algérie Télécom, Air Algérie, Mobilis, la Société des eaux et d'assainissement d'Alger (SEAAL), l'Algérienne des eaux (ADE). A travers cette démarche, qui vise la promotion et la généralisation auprès de l'ensemble des citoyens de nouveaux instruments de paiement sécurisés, s'inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques des pouvoirs publics visant la consolidation du processus de réforme et de modernisation du système bancaire et financier, note la même banque. Pour sa part, Sonelgaz indique que ses sociétés de distribution ont décidé de s'orienter vers le paiement par carte CIB comme nouveau mode de règlement, après avoir franchi l'étape du paiement par encaissement aux bureaux de Poste dans le but de diversifier et de moderniser les modes de règlement des factures. Parmi les autres actions destinées à moderniser ses prestations, ce groupe énergétique public rappelle, dans un communiqué, le remplacement des anciens compteurs par des compteurs électriques intelligents qui permettent la relève à distance des index de consommation pour les abonnés moyenne tension. Quant aux abonnés basse tension, la technologie utilisée est le Terminal de saisie portable (TSP) qui permet d'éviter toute difficulté ou erreur de relève, explique le communiqué.

S.A