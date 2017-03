Infrastructures : Une enveloppe de 100 millions DA allouée à la réhabilitation des établissements de jeunes à Alger

Prés de 100 millions DA ont été alloués à la réhabilitation des établissements de jeunes à Alger, a -t-on appris hier auprès de l’Office des établissements de jeunes de la wilaya d’Alger (ODEJ).

"Un budget de près de 100 millions DA est dégagé pour la rénovation de quelques-uns des 10 centres culturels et des 57 maisons de jeunes gérés par l’ODEJ à travers une opération qui concerne de nombreuses communes", a souligné à l'APS le chef section des activités socio-éducatives et de la vie associative, Saad Mohamed Amine. En 2017, 15 établissements sont concernés par l’opération de rénovation dans de nombreuses communes à l’instar des deux maisons de jeunes Aïn Naâdja ou encore celles de Bach Djerrah, Rouiba auxquels s’ajoutent le centre culturel et la maison de jeunes d’El Harrach. Dix autres maisons de jeunes celles de Bab Ezzour, Bordj El Bahri, Bordj El Kiffan et Hydra ont également bénéficie d’une réhabilitation partielle ou totale en 2015/2016, précise M. Saad. Les structures nécessitant la rénovation sont prises en charge par le plan d’action s’étendant de 2015 à 2017 de sorte qu’en 2018, "il n’y aura que quelques opérations à effectuer ", selon M. Saad. L’Office des établissements de jeunes gère 70 établissements dont deux auberges de jeunesse, un camp de jeunes à El Kadous, dix centres culturels et 57 maisons de jeunes, a-t-il indiqué. Ce dernier explique que des maisons de jeunes comme de Ouled Fayet sont récentes et n’ont pas besoin de plan de rénovation contrairement à d’autres établissements vétustes qui datent de l’époque coloniale comme celles de bachdjarrah, Auberge Hassiba ben Bouali et Kouba. Le chef section des activités socio-éducatives précise que c’est la Direction de la jeunesse et des sports qui s’occupe des travaux de rénovation à travers le Fonds de wilaya de la promotion des initiatives de la jeunesse et de la pratique sportive. Le plan prend en charge également les équipements de ces établissements ainsi que d’autres structures comme les trois piscines de proximité qui sont rénovées dont celle des Annassers. D'autres communes s’occupent de la rénovation de quelques structures lorsqu’elles dégagent des budgets comme à Hussein Dey. L’objectif des opérations de rénovation est de remettre les lieux en fonction et les adapter aux besoins des jeunes, explique M. Saâd .

22.000 adhérents permanents pratiquent des activités durant toute l’année

En termes de fréquentation, 22.000 adhérents permanents pratiquent des activités durant toute l’année dans les domaines culturels, scientifiques et sportifs de loisir (et non de performances). 40% de ces adhérents fréquentent les salles de lectures aux cotes des clubs de musique,de théâtre, l’audiovisuel, l’écologie et l’astronomie, indique la même source. Les adhérents scolarisés et universitaires, ayant entre 6 et 24 ans, représentent 70% du flux de la fréquentation des diverses activités. Les animateurs ainsi que des bénévoles prodiguent de l’aide aux scolarisés grâce à des cours de soutien qui ne sont pas réservés à ceux d’entre eux qui ont des difficultés, précise M. Saad, mentionnant néanmoins qu’il n’y a pas de programme unique dans ce domaine car chaque établissement agit selon ses capacités. La population de plus de 25 ans, y compris les travailleurs, les chômeurs et les femmes au foyer fréquentent aussi ces structures . En plus de son programme, l’ODEJ est contacté par les associations pour établir des conventions et animer au sein des maisons de jeunes d'autres activités comme l’initiation à la cuisine et à la couture. A côté de ces activités, l’ODEJ organise des opérations évènementielles comme les commémorations du 1er novembre et du 8 mars.

R.N