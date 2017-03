Tripartite : Sidi Saïd : «il faut défonctionnariser l’économie nationale »

Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a plaidé lundi à Annaba, au cours de la réunion de la tripartite (Gouvernement-UGTA-patronat), pour "la défonctionnarisation de l’économie nationale".

"Aujourd’hui, il est plus que nécessaire de défonctionnariser l’économie nationale, de libérer l’initiative et de restituer ses lettres de noblesse à l’entreprise et à son manager", a considéré le secrétaire général de l’UGTA. Mettant l’accent sur l’importance d’asseoir une "souveraineté nationale en terme économique" à travers la libération de l’investissement, M. Sidi Saïd a estimé que le tutorat doit "accompagner et non se substituer à l’entreprise", appelant, dans ce sens, pour un "épanouissement de l’investissement sans contraintes, conformément aux orientations des pouvoirs publics". L’objectif, a ajouté le même intervenant, était de "construire un véritable tissu industriel", basé sur une coopération permanente entre les différents intervenants concernés par ce dossier. Pour le SG de l’UGTA, la crise économique et financière mondiale doit constituer un "stimulant" pour optimiser les capacités nationales dans le domaine industriel, affirmant qu’outre le soutien de l’Etat, "il faut également la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour dynamiser l’industrie nationale selon une vision productive de richesse et d’emplois"

A. M.