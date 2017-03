Tripartite : Les propositions du FCE

Le président du forum des Chefs d’entreprises, Ali Haddad, a exprimé, hier lors de la 20éme tripartite, le soutien de son organisation à la démarche économique prônée par le gouvernement.

« Je voudrais, M. le Premier Ministre, saluer les avancées considérables réalisées sous votre direction, dans le cadre de la politique économique qui place l’entreprise comme l’acteur essentiel de la création de valeur et qui vise à mobiliser au maximum les moyens en direction de l’investissement productif et de l’accroissement des exportations hors hydrocarbures » a souligné M. Haddad dans son discours. Le président du FCE a indiqué qu’en tant que partenaires du Gouvernement, son organisation soutient et adhère à cette politique économique. « Ce patriotisme économique, nous le soutenons et nous le revendiquons. Nous défendons à ce titre la règle du 51/49 qui en est l’expression première, parce qu’elle est de nature à consolider le secteur public et le secteur privé producteurs » a ajouté M. Haddad, souhaitant que cette règle soit complétée par un autre levier qui est de nature à renforcer puissamment les synergies entre ces secteurs et qui est le Partenariat Public/Privé. « Nous pensons qu’il est impératif d’organiser cet instrument pour servir le développement de partenariats entre le secteur public et les entreprises privées nationales » suggère le président du FCE, relevant qu’à l’heure actuelle, le Partenariat Public/Privé se réalise, essentiellement, entre le secteur public et des entreprises étrangères. Le FCE plaide, pour que cette tendance soit inversée et que ce soient les entreprises nationales qui tirent profit du Partenariat Public/Privé. L’organisation patronale souligne également la d’engager une réforme profonde de l’administration. L’administration économique, indique M. Haddad, doit se recentrer sur ses missions de contrôle et de régulation et déployer ses efforts dans le soutien et l’encouragement de l’investissement et l’amélioration du climat des affaires.

L’Algérie doit absolument confirmer sa volonté d’investir le marché africain

Par ailleurs, le président du FCE, souligne que l’Algérie doit absolument confirmer sa volonté d’investir le marché africain à travers une démarche adéquate. Une dynamique, soutient-il, a été lancée par le Forum Africain d’Investissement et d’Affaires qui a été, pour lui, un succès du point de vue des résultats enregistrés : pas moins de 28 accords ont été conclus ; certains sont déjà en voie de concrétisation. « Il est important de développer cette dynamique. Pour conquérir l’Afrique, il nous faut imaginer des instruments appropriés » insiste M. Haddad, proposant, notamment, la mise en place d’un Comité national pour l’Afrique sous la haute autorité du Premier Ministre, la création d’une Banque Algéro-Africaine et/ou le développement du réseau d'une banque Algérienne en Afrique et enfin l'adhésion de l'Algérie aux accords de coopération et de libres échanges Inter-Africains existants (COMESA, CEN-SAD, CDAO, etc.). La réforme du secteur financier et bancaire reste également pour le FCE une grande priorité. Cette réforme doit, entre autres, mettre en place des instruments financiers et bancaires modernes capables de soutenir le développement économique du pays; répondre à la nécessité de disposer de modes de financement alternatifs adaptés aux besoins des différents secteurs de l’économie, Concrétiser la décision de mettre en place un système de couverture du risque de change. Pour me président du FCE « l'ouverture de l'activité bancaire au capital privé national serait d'un apport important pour la réforme de ce secteur ». L’organisation patronale attache également un intérêt particulier à la réforme fiscale, à la question du foncier. M. Haddad propose aussi mettre en place un grand programme national en direction de la diaspora qui serait pris en charge par une entité et des compétences dédiées.

Le secteur du BTPH va mal

La contrainte sur la commande publique induite par le resserrement des dépenses publiques a mis à mal des centaines d’entreprises du secteur du BTPH. « Cette situation accroît le risque de mortalité de ces entreprises. Par conséquent, une menace sérieuse pèse sur des milliers d’emplois » avertit M. Haddad, estimant qu’Il est essentiel, dans la conjoncture actuelle, d’accorder la plus grande attention à ce secteur et d’encourager les entreprises à se déployer dans d’autres secteurs (énergies renouvelables, agroalimentaire, pharmacie, etc.). Le président du FCE relève que le marché algérien du médicament recèle un potentiel très fort qu’il est vital pour l’Algérie de développer. L’extension de ce marché a beaucoup bénéficié à l’importation. Les entreprises privées ont réalisé dans ce secteur d’importants investissements qui ont permis d’augmenter substantiellement la couverture des besoins du marché mais cela reste encore insuffisant. Une politique judicieuse d’appui aux producteurs locaux permettrait de cibler un objectif de 70% de parts de marché pour la production locale. Cet appui, selon le président du FCE, doit commencer par résoudre les difficultés liées à l’enregistrement des produits fabriqués localement et à la situation des prix et des marges appliquées à la production locale.

A. s.