Algérie-Portugal : Signature de trois mémorandums

Les deux parties conviennent de la création d’un Conseil d’Affaires algéro-portugais en 2017.

L'Algérie et le Portugal ont signé à Lisbonne, à l'issue de la 5ème réunion du groupe de travail conjoint, trois mémorandums portant sur la coopération dans les mines, la métrologie et la normalisation et ont convenu de créer un Conseil d’Affaires algéro-portugais durant l'année en cours.



Les signatures ont ainsi couronné une visite de deux jours au Portugal du ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, durant laquelle il a co-présidé avec le ministre portugais de l’Economie Manuel Caldeira Cabral, les travaux de cette réunion, indique samedi un communiqué du ministère. L'accord bilatéral dans le domaine minier, a été signé entre l'Agence du service géologique d’Algérie (ASGA) et la Direction générale de la géologie et des mines du Portugal. Il vise l'expertise, l'exploitation et la valorisation des ressources minières, notamment dans les minéraux entrant dans la production des matériaux de construction, la promotion et l'encouragement de la coopération dans le domaine des ressources géologiques et de la cartographie, la régulation des activités minières, la récupération des zones minérales dégradées ainsi que l’échange d’informations dans le domaine des investissements. Il s'agit également d'encourager les partenariats entre les entreprises des deux pays ainsi que la mise en place d’un groupe de travail technique, selon la même source. L'autre mémorandum, portant sur la normalisation, été signé entre l'Institut Algérien de Normalisation (IANOR) et l’Institut portugais de la Qualité. Il a pour but de promouvoir la coopération et l’échange d’expériences dans le domaine de la normalisation, à travers l’information mutuelle sur les nouveaux projets de normes ainsi que les programmes annuels respectifs, l’inclusion au programme annuel des comités techniques de normalisation des normes relevant du domaine des produits échangés entre les deux pays et l'échange d’informations dans le domaine des règlements techniques et leur harmonisation. Par ailleurs, le troisième mémorandum, qui porte sur la métrologie, a été signé entre l’Office national de métrologie légale (ONML) et l’Institut portugais de la qualité. Il tend à promouvoir la coopération et l'échange d’expertise dans l’organisation des systèmes nationaux de métrologie, le développement de programmes de formation et l'intégration mutuelle dans le réseau de laboratoires des deux pays afin de répondre aux besoins exprimés ainsi que l’échange d’informations. La rencontre s’est par ailleurs conclue par la signature du document final concluant les travaux de cette 5ème réunion du groupe de travail conjoint. Ce document trace la feuille de route à venir entre l’Algérie et le Portugal notamment dans le partenariat industriel et l’investissement, l'énergie et les mines, les travaux publics, les transports, l’agriculture et la pêche, les technologies de l’information, le tourisme, les finances, la formation, la santé et l’éducation, détaille la même source. A cette occasion, M. Bouchouareb a exprimé sa satisfaction quant à "l’évolution positive que connaissent les relations bilatérales" et émis le souhait de voir certains volets à l’instar de la diversification économique s’accélérer. Analysant la structure de échanges des deux pays, le ministre de l’industrie et des Mines indique « qu’à 98%, nous vous vendons que des produits énergétiques dont du gaz naturel, des huiles brutes de pétrole et du propane liquéfié ». Par contre, plus de 400 entreprises portugaises exportent vers l’Algérie des produits diversifiés issus de l’industrie mécanique et électrique…les matières plastiques, le papier, le coton, le verre, le bois, la pâte de bois et des matériaux de construction. Ce sont là autant d’opportunités pour des partenariats durables. S’adressant aux opérateurs économique M. Bouchouareb souligne que l’Algérie est en position de devenir le hub économique dans la région et en l’Afrique. « Toute notre action va dans cette direction et les mesures que nous prenons s’inscrivent dans la perspective de positionner l’Algérie comme un partenaire incontournable pour investir les marchés de la région » a-t-il précisé, souhaitant une implication plus forte et plus grande des communautés d’affaires, autant algérienne que portugaise, pour que de nouveaux partenariats naissent, se développent et s’approfondissent. Dans ce cadre le ministre a encouragé les chefs d’entreprise à prendre l’initiative de structurer leurs relations autour d’un cadre organisé et permanent qui favorise le dialogue, l’échange et le suivi des idées et des projets. Il a suggéré d’envisager « sérieusement » la création d’un Conseil d’affaires bilatérales. Les chambres de commerce et d’industrie des deux pays ont eu leurs premiers entretiens et envisagent de finaliser la mise en place de ce Conseil courant 2017.

A.s.