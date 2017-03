Programme algéro-français de bourses doctorales: Lancement d'un appel à candidatures

Un appel à candidatures vient d'être lancé dans le cadre du programme algéro-français de bourses en doctorat (PROFAS B+) au titre de l'année 2017-2018, a-t-on appris hier auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les bourses, dont l'appel à candidature s'étale du 6 mars au 6 avril 2017, concernent les doctorants non salariés en co-encadrement ou en co-tutelle de thèse, a-t-on indiqué de même source. Dans le cadre d'une finalisation de thèse, le programme PROFAS B+ propose aux doctorants en co-encadrement de thèse un appui à la formation et à la recherche par l'octroi de bourses de 7 à 12 mois au titre de l'année universitaire 2017-2018, a-t-on expliqué. Pour les doctorants en co-tutelle de thèse, PROFAS B+ propose l'octroi de bourses de 7 à 18 mois répartis sur les trois années de doctorat sous forme de séjours de 7 mois minimum par année universitaire. Les candidats recevables à la suite de l'examen de conformité de leur candidature, feront l'objet d'une sélection par un jury mixte d'experts français et algériens, sous la forme d'une évaluation de leur dossier de candidature et d'une audition. Les candidats sélectionnés se verront attribuer une bourse pour une durée déterminée par le jury et non sujette à prolongation, a-t-on relevé. Il est précisé que seules les candidatures s'inscrivant dans le cadre de collaborations scientifiques existantes de qualité entre les deux pays, pourront être présentées. Selon la même source, les candidatures qui seront privilégiées sont celles qui "proposent une recherche innovante s'inscrivant dans l'une ou plusieurs thématiques comme le développement du numérique, la protection de l'environnement, le développement durable et les questions d'économie et d'emploi". Crée en 1987, PROFAS est un programme phare de la coopération algéro-française, qui a été rénové et relancé en 2014 sous le nom de PROFAS B+ qui propose non seulement des bourses, mais aussi des prestations fournies par l'Algérie et la France, notamment via l'opérateur Campus France. Depuis 2014, PROFAS B+ a permis à près de 280 boursiers algériens de rejoindre des laboratoires d'excellence en France.

R.N