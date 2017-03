Afin de parvenir à bâtir une économie diversifiée : Bouteflika appelle à libérer le pays de la dépendance aux hydrocarbures

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé hier que les défis qui se posent aujourd'hui à l'Algérie dictent en premier lieu, la nécessité de libérer le pays de sa dépendance aux hydrocarbures et de bâtir une économie diversifiée doté d'un potentiel compétitif.

Les défis qui se posent aujourd'hui à l'Algérie dictent en premier lieu, "la nécessité de libérer notre pays de sa dépendance aux hydrocarbures", a écrit le Président Bouteflika dans un message lu en son nom par la ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, Imene Houda Feraoun, lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, indiquant que cela "exige de nous tous, peuple et Etat, davantage d'efforts et de sérieux afin de bâtir une économie diversifiée doté d'un potentiel compétitif pour pouvoir brillamment, aller de pair avec le monde d'aujourd'hui et assurer la pérennité de nos choix sociaux séculaires". Le chef de l'Etat a rappelé les effets des stupéfiants et autres fléaux sociaux sur les jeunes et la société, ce qui, a-t-il encore précisé, "nous dicte et, aux mères en particulier, de redoubler d'efforts pour prémunir nos enfants, garçons et filles, de ces dangers et participer, aux cotés des autres composantes de la société, à la réhabilitation du sens civique en s'écartant de la violence et en rétablissant la fraternité, l'entraide et la quiétude dans nos quartiers et à travers le pays". Et d'ajouter: "En troisième et dernier lieu, les foyers de tension et l'instabilité que connait notre voisinage et où ont foisonné le terrorisme et le crime transfrontalier représentent un défi sécuritaire qui menace encore notre pays". Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a, dans son discours, estimé que la victoire finale sur le terrorisme et le crime transfrontalier en appelle à la mobilisation et la vigilance de tous les citoyens. "La victoire finale sur les menaces du terrorisme et du crime transfrontalier en appelle impérativement à la mobilisation et à la vigilance de tous les citoyens et citoyennes que j'exhorte encore une fois, à assumer ce rôle préventif pour préserver la vie de leurs enfants et de leur patrie", a écrit le Président Bouteflika, dans son message. Le chef de l'Etat a précisé à ce propos, que "les foyers de tension et l'instabilité que connait notre voisinage et où ont foisonné le terrorisme et le crime transfrontalier représentent un défi sécuritaire qui menace encore notre pays". Et d'ajouter: "Un défi qui vient nourrir les résidus du terrorisme qui menacent encore la terre sainte d'Algérie et qui ciblent les vies et les biens de notre peuple vaillant qui a opté pour la réconciliation pour s'extirper, par un passé récent, de l'épouvante de la tragédie nationale". "Je tiens à cette occasion, à saluer la bravoure et les sacrifices de l'Armée national populaire (ANP) et les forces de sécurité de notre pays dans leur lutte contre ces criminels ainsi que leur victoire dans cette bataille", a poursuivi le président de la République qui s'est incliné également "à la mémoire des martyrs du devoir national et, tout particulièrement, de ceux tombés lors de l'accomplissement de leur noble mission". Le président de la République a salué, à cette occasion, le rôle de la femme algérienne dans la libération du pays et dans le processus de sa construction et son édification.

H. B.