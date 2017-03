Union Nationale Professionnelle de l’Industrie Automobile & Mécanique (UPIAM) : Mme TURKI Latifa nouvelle présidente

Madame TURKI Latifa, par ailleurs membre du Bureau Exécutif du CNC-PME, a été élue à l’unanimité à la présidence de l’Union Nationale Professionnelle de l’Industrie Automobile & Mécanique (UPIAM) pour un mandat de 5 ans.

Elle succède à Mr Brahim BENDRIS qui a assuré la présidence de l’union depuis sa création en 1992. L’assemblée générale a qui a eu lieu en présence du représentant du Ministère de l’Industrie & des Mines pour la wilaya d’Alger, de l’ancien Président de l’UPIAM, Mr Brahim BENDRIS ainsi que le représentant du PDG de la SNVI a réuni près de 25 membres dont près de la moitié d’opérateurs publics. Après avoir connu un gel de ses actions entre 2012 et 2015, Madame TURKI Latifa a été désignée en Septembre 2016 Présidente P/I afin de mener l’union vers de nouvelles ambitions. Plusieurs actions ont été menées à partir de cette date afin de remobiliser les membres : - Oct. 2015 : L’UPIAM est représentée à Equip-Auto France et est partenaire de l’opération Algérie - Janv. 2016 : Présentation du plan d’actions de l’union à la SNVI en présence du DGPME (MIM) - Avril 2016 : Intervention à la table ronde sous-traitance Automobile au Forum Bilatéral algéro-français - Sept. 2016 : Rencontre d’une délégation de l’UPIAM avec la mission économique autrichienne Autour de la Présidente, le nouveau Bureau Exécutif est composé des représentants de 3 opérateurs publics, 3 opérateurs Privés et un opérateur semi-public. Mr Brahim BENDRIS a été désigné « Président d’Honneur » de l’union. La première rencontre des membres Exécutifs dans le cadre du nouveau mandat a eu lieu en Février 2017 dans la foulée du renouvellement de l’agrément de l’union par le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales. La mission de l’UPIAM est de constituer le cadre de concertation et de coopération auprès des institutions publiques et privées cibles afin d’accompagner l’émergence et le développement d’un écosystème Automobile et Mécanique d’une part et de renforcer l’intégration locale sur les projets en coproduction dans ce secteur d’autre part.

A.M.