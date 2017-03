Double célébration de la Journée Internationale des droits des Femmes et de la Journée Nationale des Personnes Handicapées : Ooredoo et la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées sensibilisent sur le dépistage du cancer du sein

Pour la double célébration de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 08 mars et de la Journée Nationale des Personnes Handicapées du 14 mars, Ooredoo se joint à la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées (FAPH) afin de marquer ces deux dates, en organisant ce dimanche 12 mars 2017 à Alger, une journée de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein. L’événement s’est déroulé en présence de la Présidente de la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées (FAPH), Mme Atika El Mamri, de la Présidente de l’Association Algérienne d’Alphabétisation IQRAA, Mme Aïcha Barki et du Directeur Général de Ooredoo, M. Hendrik Kasteel. Cette journée de sensibilisation a été l’occasion pour Ooredoo et la FAPH de renforcer leur partenariat stratégique conclu en décembre 2015. A l’occasion de cette double célébration, M. Hendrik Kasteel, Directeur Général de Ooredoo Algérie a déclaré : « Comme chaque année, Ooredoo marque la Journée internationale des droits des femmes en mettant en valeur leur contribution positive dans la vie citoyenne dans toutes ses dimensions tout en réaffirmant sa volonté à accompagner la femme algérienne pour son épanouissement et son accomplissement. La Journée nationale des personnes handicapées constitue pour nous une opportunité de réitérer notre engagement aux côtés de notre partenaire, la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées, qui milite vaillamment pour améliorer le quotidien de cette frange de la société. » De son coté, Mme Atika El Mamri, Présidente de la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées a affirmé : « Nous luttons quotidiennement pour défendre et protéger les droits des personnes, notamment des femmes, en situation de handicap et contre la discrimination et les exclusions dont elles sont victimes. Pour relever ce défi, nous avons besoin du soutien de tous les acteurs à l’instar de notre partenaire Ooredoo qui nous accompagne constamment et en toutes circonstances dans nos nombreuses initiatives en faveur de cette frange de la société. Je salue l’engagement sans faille de Ooredoo qui continue d’honorer son statut d’entreprise citoyenne. Intervenant lors de cette journée de sensibilisation, Dr Fethi Benachenhou, médecin et membre de l’association « Nour Eddouha », a mis en avant l’importance du dépistage du cancer du sein qui permet la détection précoce de la maladie augmentant ainsi les chances de guérison. Il a également relevé les difficultés que rencontrent les femmes en situation de handicap pour accéder à l’information liée aux opérations de dépistage et aux structures de santé spécifiques aux femmes. Pour rappel, le partenariat entre Ooredoo et la FAPH a permis de soutenir de nombreuses associations œuvrant dans la défense de droits des personnes en situation de handicap notamment moteurs, non-voyants, sourds, trisomiques et handisport. A travers ses actions, Ooredoo, en tant qu’entreprise citoyenne, s’engage une fois de plus aux côtés de la femme algérienne en mettant en exergue son implication dans le développement du pays, et auprès des personnes handicapées en soulignant leur apport positif au sein de la société.

