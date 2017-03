10è session de leur Conseil d'association : L'Algérie et l'UE tiennent aujourd’hui à Bruxelles

L'Algérie et l'Union européenne (UE) tiennent aujourd’hui à Bruxelles la 10 ème session de leur Conseil d'association, institué par la mise en place en 2002 d'un cadre institutionnel régissant la relation bilatérale avec la signature de l'Accord d'association qui a instauré un dialogue ouvert et une coopération globale incluant les dimensions politiques, sécuritaires, économiques, culturelles et humaines.

Cette réunion annuelle qui sera co-présidée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra et la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini constituera "une nouvelle occasion pour les deux partenaires de passer en revue l'état et les perspectives des relations de coopération et de partenariat" et "d'examiner les voies et moyens de leur impulser une nouvelle dynamique dans les différents domaines", selon le ministère des Affaires étrangères. La nouvelle session du Conseil d'association Algérie-UE devrait permettre d'entériner le document final portant les conclusions de l'évaluation conjointe de la mise en £uvre de l'Accord d'association et celui contenant les priorités conjointes de partenariat, définies au titre de la Politique européenne de voisinage rénovée à laquelle l'Algérie a participé activement lors du processus de révision. Le premier document dont les grands axes portent sur divers aspects allant de la bonne gouvernance, la démocratie, l'Etat de droit à la mobilité et la circulation des personnes en passant par la coopération dans le domaine sécuritaire et énergétique, a été adopté il y a un mois par le collège des Commissaires européens. Ce document "cristallise une nouvelle vision concernant les besoins de l'Algérie sur le plan économique par rapport à ce qui a été convenu dans l'Accord d'association" signé entre les deux parties en 2002 et mis en oeuvre en septembre 2005, avait indiqué en février le ministre des Affaires étrangères à l'issue d'une rencontre, à Bruxelles, avec Federica Mogherini. Une nouvelle interprétation positive des dispositions de cet accord, a-t-il poursuivi, s'est imposée en raison de l'évolution de l'économie algérienne lui permettant de faire l'impasse sur l'importation de certains produits qui étaient consacrés dans l'accord. Dans l'objectif de faire de l'Accord d'association un instrument qui profite aux deux parties, l'Algérie a saisi en 2015 l'occasion du dixième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord pour demander à l'UE l'ouverture de discussions sur une évaluation conjointe objective de la mise en oeuvre de l'accord pour remédier à ce "partenariat asymétrique". En effet, l'Accord d'association n'a pas permis d'atteindre les résultats escomptés par l'Algérie, notamment en ce qui concerne l'asymétrie qui caractérise les liens de coopération entre les deux parties, dans la mesure où l'accord a profité à l'UE qui a renforcé sa position commerciale en Algérie. En 2010, cette situation a amené le gouvernement algérien à procéder au gel unilatéral des concessions tarifaires accordées à l'UE en vertu de l'Accord d'association. Après 8 rounds de laborieuses négociations, un compromis sur le report de la zone de libre-échange, prévue en 2017, à 2020 a été trouvé.