Ooredoo lance une campagne de communication avec Zidane, Madjer, Belloumi, Morceli et Antar Yahia : "Venez vivre l’expérience Ooredoo ! "

Fort de son statut de partenaire privilégié des champions, Ooredoo s’associe à de grandes figures du sport national et mondial dans une campagne de communication inédite déclinée dans un spot TV diffusé sur les principales chaines nationales et une campagne d’affichage urbain. Le spot TV réalisé avec la participation exceptionnelle de la star mondiale du football, Zinedine Zidane, et les ambassadeurs de la marque Ooredoo : les légendes vivantes du football national Rabah Madjer, Lakhdar Belloumi et Antar Yahia, ainsi que le champion olympique Nourredine Morceli est une invitation à vivre l’expérience Ooredoo. Tourné dans les rues d’Alger, d’Oran et de Constantine, ce spot immortalise dans des images émouvantes, des Algériens qui saisissent l’occasion d’une rencontre inattendue avec ces célébrités de partager des moments mémorables dans un Selfie puis en postant leur photo sur la page Facebook de leur opérateur Ooredoo. « Venez vivre l’expérience de Ooredoo ! » c’est par ce message que la légende du football mondial, Zinedine Zidane, invite les téléspectateurs à se joindre à Ooredoo reprenant en dialecte algérien « Haya ! » (Allons-y !).Dans cette nouvelle campagne, ces symboles algériens de réussite, de détermination et d’humilité, invitent tous les Algériens à s’unir autour de Ooredoo et à entrer dans un nouveau monde de communication mobile.