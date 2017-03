Ooredoo lance le concours « #Ooredoo_Selfie » sur sa page Facebook

Postez votre Selfie et gagnez des iPhones 7 et des crédits de communications

Ooredoo, la marque préférée des Algériens sur le plus grand réseau social du monde Facebook, revient avec un concours inédit « #Ooredoo_Selfie » en mettant en jeu de nombreux cadeaux à gagner sur sa page officielle et certifiée (https://web.facebook.com/OoredooDZ/ ). Ce concours, qui s’étalera du 09 au 28 mars 2017, est gratuit et ouvert à tous les fans de la page de Ooredoo et leur permet de remporter des Smartphones et des codes de rechargement. Pour participer à ce concours, il suffit tout simplement de poster son Selfie sur la page facebook de Ooredoo depuis le lien : http://ore.do/Ooredoo_Selfie. Ainsi, les vingt (20) Selfies qui auront reçu le plus grand nombre de partages et de mentions « j’aime » seront élus Meilleurs Selfies et leurs auteurs gagneront, selon leur classement, des iPhones 7 pour les 6 premiers et des codes de rechargement de crédits pour les 14 autres gagnants. Pour rappel, la page Facebook officielle et certifiée de Ooredoo Algérie compte aujourd’hui plus de 4 millions de fans, confirmant ainsi sa place de n°1 des marques les plus suivies et les plus appréciées en Algérie.