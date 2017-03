Talai dément toute privatisation de la compagnie : Une feuille de route pour la modernisation d'Air Algérie

Une "feuille de route" comportant des objectifs pour la modernisation d'Air Algérie a "été tracée", a annoncé mardi à Ain Defla le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talaï.

"Une feuille de route comportant les objectifs à atteindre à la faveur d'une opération de modernisation a été tracée", a indiqué le ministre lors d'un point de presse à l'issue d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d’Aïn Defla. L'opération de modernisation accorde un intérêt accru notamment aux "volets liés à la gestion" et à "la maintenance", a-t-il expliqué, ajoutant qu'au regard de "sa dimension", de "son passé" et des "missions qui lui sont dévolues", Air Algérie est une "grande compagnie". Battant en brèches la thèse de la privatisation de la compagnie, il a affirmé que la finalité du programme de modernisation est de faire en sorte que le passager puisse voyager dans les "meilleures conditions de confort et de sécurité". Affirmant, par ailleurs, que les transports ferroviaire et routier jouent un grand rôle dans le développement du pays, il a noté que certains projets "peinent" à arriver à leur terme en raison notamment de problèmes liés à l’expropriation. M. Talaï a fait savoir que les anciens trains seront rénovés, faisant état de nouvelles acquisitions en voie de réception, affirmant que les travaux des projets qui ont été lancés dans le domaine du transport ou celui des travaux publics seront poursuivis, signalant que leur réception se fera dans les délais préalablement fixés. S’agissant des projets touchés par le gel, il a précisé que ceux d’entre eux dont l’utilité économique est avérée seront relancés à l’inverse de ceux de "seconde importance" dont le lancement est tributaire de l’amélioration de la situation financière du pays. Dans la commune d’Aïn Soltane où il s’était rendu au début de sa visite, le ministre a notamment inspecté les travaux de réalisation du dédoublement de la ligne ferroviaire El Affroun (Blida)- Khémis Milana (Aïn Defla) s’étendant sur une distance de 56 km et dont l’avancement des travaux a dépassé les 60%. Tout en relevant que cette ligne est une partie importante de la rocade nord compte tenu du fait qu’elle traverse trois wilayas (Blida, Aïn Defla et Tipasa), il a mis l’accent sur la nécessité de sa réception "durant l’année 2018". A Khémis Miliana, M. Talaï a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d’une gare ferroviaire avant de s’enquérir de l’opération de renforcement du parc de l’annexe de l’entreprise de transport urbain et suburbain en nouveaux véhicules. Dans la commune d’El Abadia, le ministre a inspecté les travaux d’évitement de la ville, notant que dans de nombre de régions du pays, les travaux de réalisation sont parfois entamés avant l’achèvement des études et des aspects liés à l’expropriation laquelle doit prendre en ligne de compte le degré d’utilité publique et le volet indemnisation. Au chef-lieu de wilaya, le ministre a procédé à la pose de la première pierre de réalisation d’un centre national de contrôle de la qualité des produits utilisés dans le domaine des travaux publics avant de prendre part au centre équestre "Cheikh Bouaâmama" aux festivités organisées à l’occasion de la célébration de la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques.

H. B.