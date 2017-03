Climat : Les émissions de CO2 sont stables» pour la troisième année consécutive, estime l’AIE

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a estimé vendredi que les émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l'énergie ont été stables» pour une troisième année consécutive en 2016, en dépit de la croissance de l’activité économique mondiale.

Elle a expliqué, dans un communiqué rendu public à Paris, que cela est dû à la croissance de la production d'énergie renouvelable, à la substitution du charbon au gaz naturel, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et aux changements structurels dans l'économie mondiale. Selon ses estimations, les émissions mondiales du secteur de l'énergie ont atteint 32,1 gigatonnes l'an dernier, soit la même quantité des deux années précédentes, au moment, a-t-elle fait remarquer, où l'économie mondiale a connu une croissance de 3,1%. ½Les émissions de dioxyde de carbone ont diminué aux Etats-Unis et en Chine, les deux plus grands utilisateurs et émetteurs d'énergie au monde, et ont été stables en Europe, compensant les hausses enregistrées dans la majeure partie du reste du monde», a-t-elle précisé. Aux Etats-Unis, l’AIE souligne que cette baisse a été provoquée par une augmentation des approvisionnements en gaz de schiste et par une puissance» renouvelable ½plus attrayante» qui a surplombé le charbon. Cette baisse dans le monde est expliquée par la dynamique du marché et les améliorations technologiques. Pour l’agence, les énergies renouvelables ont fourni, en 2016, plus de la moitié de la croissance de la demande mondiale d'électricité, l'hydroélectricité représentant la moitié de cette part, relevant que l'augmentation globale de la capacité nucléaire mondiale, durant la même année, avec la mise en ligne de nouveaux réacteurs en Chine, aux Etats-Unis, en Corée du Sud, en Inde, en Russie et au Pakistan. Par ailleurs, elle a indiqué que la demande de charbon a baissé dans le monde, soulignant que pour la première fois, la production d'électricité à partir du gaz naturel a été ½plus élevée» en 2016 que celle du charbon aux Etats-Unis. En Chine, les deux tiers de la croissance de la demande d'électricité, qui a progressé de 5,4%, ont été alimentés par les énergies renouvelables, principalement l'énergie hydraulique, éolienne et nucléaire. En Europe, l’agence a relevé que les émissions ont été également stables» l’année passée, indiquant que la demande de gaz a augmenté d'environ 8% et la demande de charbon a baissé de 10%. Les forces du marché, les réductions de coûts technologiques et les préoccupations liées au changement climatique et à la pollution atmosphérique ont été les principaux moteurs de ce découplage des émissions et de la croissance économique», a expliqué l’AIE, estimant que cette baisse des émissions, même si elle est positive», ne suffit pas» les objectifs de la COP21 afin de maintenir les températures mondiales à 2 degrés.

APS