Salon du livre de Paris et à la foire internationale du livre de Tunis : Participation de maisons d'édition algériennes

De nombreuses maisons d'édition algériennes participeront au Salon du livre de Paris (Livre Paris) (24-27 mars) et à la foire internationale du livre de Tunis (24 mars-2 avril), a indiqué le directeur général de l'Entreprise Nationale des Arts Graphiques (ENAG), Hamidou Messaoudi.

"42 maisons d'édition algériennes" participeront au Salon du livre de Paris avec "800 titres", tandis que "39 éditeurs" seront présents à la foire internationale du livre de Tunis avec "1000 titres", a fait savoir M. Messaoudi. Les organisateurs de la 37e édition du Salon de paris, qui verra la participation de 1200 éditeurs de 50 pays, ont prévu plusieurs conférences et débats ainsi que des expositions de bandes dessinées. Cette manifestation littéraire consacrera également un pavillon pour la littérature africaine subsaharienne intitulé "lire et écrire l'Afrique" en présence d'écrivains et romanciers venus de près de 12 pays africains. Parmi les écrivains invités au salon de Paris, notons la présence du romancier algérien Kamel Daoud, l'historien syrien Farouk Mardam Bey, le philosophe Sénégalais Souleymane Bachir Diagne et la romancière américaine Louise Erdich. La 33e édition de la foire internationale du livre de Tunis -organisée sous le thème "Nous lisons pour vivre deux fois"- verra quant à elle la participation de plus de 700 maisons d'édition de 29 pays notamment la Syrie, Sultanat d'Oman, les Etats Unis d'Amérique, la Grande Bretagne et l'Algérie. Plusieurs écrivains, hommes de lettres et poètes seront présents à cette manifestation et animeront des conférences sur différents sujets notamment "le développement du roman arabe" et "la religion, la politique et l'extrémisme dans le monde arabe". Plusieurs personnalités intellectuelles tunisiennes à l'instar de Fathi Triki seront honorées à cette occasion . La théoricienne de la littérature et critique littéraire américaine d'origine indienne Gayatri Spivak sera l'invitée d'honneur de cette édition.

S.A