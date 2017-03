Hygiène et sécurité: 7.500 stagiaires ont bénéficié de formation depuis juin 2016

Quelque 7.500 stagiaires ont bénéficié d'une formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au niveau de centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) depuis juin 2016, a indiqué dimanche à Alger la directrice de l'Institut national de la prévention des risques professionnels (INPRP).

"Depuis juin 2016 à ce jour, 7.500 stagiaires et apprentis, tous domaines confondus, ont bénéficié d'une formation en matière d'hygiène et sécurité au niveau de 50 CFPA au niveau des wilayas d'Alger, Oran et Annaba", a précisé à l'APS Mme Farida Iles-Merad en marge d'un séminaire de formation au profit de formateurs. Mettant l'accent sur l'importance de généraliser ce genre de formation au niveau national, elle a affirmé que "des sessions similaires seront organisées au profit des wilayas du sud en 2017 et 2018". Evoquant ce séminaire de cinq jours, la directrice de l'INPRP a précisé qu'il s'agit de la formation de cinquante formateurs, l'objectif étant d'assurer la continuité de la formation en la matière, sensibiliser à la prévention et inculquer les notions de risques". Elle a expliqué, à ce propos, que l'institut a pour mission, notamment, d'"apporter des solutions aux problèmes relatifs à la sécurité au travail, en vue de contribuer à diminuer le taux d'accidents de travail et des maladies professionnelles par des actions de prévention, de sensibilisation en milieu de travail". Mme Iles-Merad a souligné, également, que son institut oeuvre à "vulgariser et sensibiliser les différents organismes sur l'importance de respecter et d'appliquer les textes réglementaires et législatifs en relation avec le monde du travail, car beaucoup méconnaissent ou ne savent pas appliquer la réglementation", a-t-elle mentionné. Ces journées de formation s'inscrivent dans le cadre des actions initiées par l'INPRP en partenariat avec la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), en vue du perfectionnement des formateurs dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, en vue de préparer les étudiants des CFPA en tant que futurs ouvriers pour la vie professionnelle au sein des entreprises.

S.A