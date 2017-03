Tournée du Directeur Général de Ooredoo en régions : Hendrik Kasteel rencontre les employés

Ooredoo a convié, ce mois de mars, ses employés des régions Est, Ouest et Centre des rencontres conviviales, en présence du Directeur Général M. Hendrik Kasteel à Constantine pour l’Est, à Oran pour l’Ouest et à Alger pour le Centre. Los de ces rencontres, les employés de Ooredoo dans les différentes régions ont pu échanger, dans une ambiance chaleureuse et détendue, avec le top management de l’entreprise, à leur tête le Directeur général, autour des différents sujets qui concernent l’entreprise. M. Hendrik Kasteel a saisi l’occasion de ces rencontres pour féliciter le personnel de Ooredoo pour les efforts déployés et a déclaré : « C’est grâce à l’engagement et au dévouement de tous les collaborateurs que nous avons pu renforcer notre leadership technologique et relever avec succès les challenges fort ambitieux de notre entreprise. Nous puisons notre motivation dans la confiance que nos millions de clients ont placé en nous et dont les préoccupations sont au cœur de notre stratégie de développement. Nous continuerons, ensemble, à œuvrer quotidiennement pour atteindre l’excellence et participer activement au développement de l’industrie numérique nationale.» Cette opération de proximité avec les employés confirme la stratégie de Ooredoo principalement axée sur la valorisation et l’épanouissement de sa ressource humaine.