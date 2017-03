À l’occasion de la visite en France du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh : Signature demain à Paris d’un accord de coopération entre la wilaya d’Alger et la Région d’Ile-de-France

Un accord de coopération entre la wilaya d’Alger et la Région d’Ile-de-France sera signé demain à Paris, à l’occasion de la visite en France du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a-t-on appris hier auprès du conseil régional d’Ile-de-France.

L’accord, qui sera signé par Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France, et Abdelkader Zoukh, wali d'Alger, s’inscrit, indique-t-on de même source, dans le cadre de la nouvelle stratégie internationale de la Région et fait suite au déplacement de Valérie Pécresse en Algérie en octobre dernier. L’accord, précise-t-on, a pour objectif de développer les relations de coopération des deux institutions locales en matière d’échange d'informations, d'expériences et d'expertises, consultations réciproques et mise en oeuvre de projets communs de développement. Il définit les plans d'action communs pour 2017, dans les domaines de l'aménagement urbain et des transports, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, de la coopération universitaire et de la culture, du patrimoine et du tourisme, a-t-on ajouté. Lors de la visite en France du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, en novembre dernier, Abdelkader Zoukh, qui l’accompagnait, avait indiqué, à l’issue d’une rencontre avec Valérie Pécresse, que la wilaya d’Alger était en train de mettre en place un plan stratégique de la ville (2012-2035) soutenu par un nouveau Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU). Ce nouveau plan directeur, rappelle-t-on, au terme d’une longue phase d’études qui a duré plus de huit années, se veut un instrument légal et obligatoire de planification spatiale et de gestion urbaine. Il détermine des prévisions d’urbanisme et des règles de gestion et fixe les orientations fondamentales de l’aménagement du territoire d’une ou de plusieurs communes de la capitale. "Nous avons besoin du savoir-faire et des compétences de la région d’Ile-de-France pour nous accompagner dans la mise en oeuvre de ce plan et de la rénovation de la ville d’Alger qui est en cours, avec comme priorité l’éradication des bidonvilles décidée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika", avait expliqué le wali d’Alger. Alger et Paris avaient signé, en 2003, un accord d’amitié et ont engagé, depuis cette date, d’importants projets de coopération dont la réhabilitation du Jardin d’Essai du Hamma et la création de l’Ecole de la propreté à Alger, inaugurée en 2007. Au cours de sa visite de travail en Algérie, la présidente du Conseil régional d’Ile-de-France avait indiqué que sa région "a des compétences notamment en matière de développement économique, culturel et de construction de la ville", ajoutant que ces sur trois thèmes que les deux parties ont convenu de travailler. "Nous voulons faire un partenariat sur les restaurations de bâtiments et de quartiers anciens, ainsi que sur la ville de demain", avait-elle précisé.

S.A