Salon NORTH AFRICA IT, TELECOM &HighTech(NAITEC 2017) : Ooredoo présente ses innovations aux professionnels du secteur des TIC

Ooredoo, innovateur technologiqueprend partau Salon NORTH AFRICA IT, TELECOM &HighTech Exhibition &Conference NAITEC 2017 qui se tient du 21 au 24 Mars 2017 au Centre des Conventions d’Oran Ahmed Ben Ahmed. Organisé par EURL NAPEC, le Salon NAITEC 2017 regroupe des professionnels du secteur des technologies de l'information, des télécommunications et de la HighTech, qui opèrent dans les marchés d'Afrique du Nord. Pour ce salon, des commerciaux de Ooredoo business sont présents à travers un stand au niveau duquel ils présentent les différentes offres et solutions de Ooredoo adaptées aux besoins spécifiques des professionnels. Ooredoo confirme son implication dans les principaux carrefours d’échanges autour des technologies et sa volonté de participer activement au développement économique et technologique de l’Algérie.