Ooredoo dévoile sa dernière innovation

« Haya ! » bienvenue dans un nouveau monde de communication mobile

« Venez vivre l’expérience Ooredoo ! »

• Bip sans crédit, Facebook en mode gratuit et tarification à la seconde

Ooredoo, opérateur innovateur, révolutionne la téléphonie mobile en Algérie et poursuit sa stratégie à la pointe de la technologie dans l’instauration de nouveaux usages mobiles et annonce le lancement de son offre exclusive « Haya ! »qui permet à ses clients de profiter d’avantages uniques et, premiers du genre dans le marché national de la téléphonie mobile. L’offre « Haya ! », qui signifie en français « Allons-y », a été dévoiléeaux médias nationaux par le Directeur général de Ooredoo Algérie M. Hendrik Kasteellors d’une conférence de presse organisée à Alger, le mercredi 22 mars 2017. Accompagnée par une campagne de communication diffusée sur différents supports médiatiques (TV, Presse, Radio, Web et Affichage urbain) « Haya ! » est une exclusivité Ooredoo qui ouvre grand les portes d’un nouveau mode de communication mobile en Algérie. Cette campagne est axée autour d’un spot TV qui met en vedette la star du football mondial, Zineddine Zidane, qui invite les Algériens dans toutes leurs diversités et de toutes les régions du pays à entrer dans le monde Haya !,en leur lançant : « Venez vivre l’expérience Ooredoo ! » A l’occasion du lancement de l’offre « Haya ! », M. Hendrik Kasteel a déclaré : « « Haya ! » est une invitation à vivre une expérience inédite de la communication mobile. Avec cette offre exclusive, Ooredoo souhaite apporter à ses clients les services les plus innovants. Il s’agit d’une approche repensée de de la communication mobile pour en faire un moyen d’union, de partage et de convivialité. A Ooredoo, nous restons constamment à l’écoute des préoccupations de nos clients pour leur apporter des solutions sur mesure répondant parfaitement à leurs besoins en communication aux tarifs les plus compétitifs. »« Haya ! » est une offre prépayée sans engagement qui donne la possibilité au client Ooredoo d’utiliser certains services exclusifs, même après épuisement du crédit, notamment :La possibilité de biper sans crédit ; Un accès gratuit à Facebook ; Tarification des appels à la seconde.La Sim« Haya ! »est disponible pour les nouveaux clients au prix de 200 DA seulement avec 100 DA de crédit initial, au niveau du réseau de vente Ooredoo à travers tout le territoire national. Les clients Ooredoo peuvent basculer vers Haya ! en composant : *500#, en appelant le 333 ou bien en se présentant à un Espace Ooredoo, un City-Shop ou à un Espace Service Ooredoo. En plus du bip sans crédit, du Facebook en mode gratuit et de la tarification des appelsà la seconde après la première minute, les clients « Haya ! »ont la possibilité d’effectuer des rechargements MAXY Haya ! à partir de 1000 DA. En plus du crédit rechargé, le client peut profiter d’appels en illimité vers Ooredoo et d’Internet gratuit. Maxy Haya ! 1000 : le client bénéficie de 1000 DA de crédit + appel illimités vers Ooredoo de 21h – 09h du matin + 1,5 Mo de forfait Internet. Maxy Haya ! 2000 : le client bénéficie de 2000 DA de crédit + des appels illimités vers Ooredoo 24H / 24 + 4 Go de forfait Internet. Maxy Haya ! 3500 : le client bénéficie de 3500 DA de crédit + des appels illimités vers Ooredoo 24H / 24+10 Go de forfait Internet. Le crédit est valable pour les appels et SMS vers tous les réseaux nationaux et internationaux durant 30 jours. Lors de cette conférence de presse, M. Hendrik Kasteela réponduaux différentes questions des journalistes et est revenu notamment sur les perspectives de développementde Ooredoo, sa politique commerciale basée sur l’innovation et l’écoute permanente des clients. Ooredoo a mis en place une stratégie digitale innovante dont le principal objectif est d’ouvrir un nouveau monde mobile aux Algériens et anticiper leurs besoins et attentes.

M. Kasteel a rappelé que la stratégie de Ooredoo s’appuie sur un réseau 3G couvrant tout le territoire national, et un réseau 4G le plus large du pays disponible à travers 31 wilayas donnant ainsi l’opportunité à des millions d’Algériens de vivre une nouvelle expérience mobile et de profiter des services les plus innovants. Ooredoo reste engagé à poursuivre ses investissements en Algérie en renforçant sa stratégie d’excellence commerciale et d’innovation.