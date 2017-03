21ème édition du Salon international de l'artisanat : Plus de 400 artisans présents

La 21ème édition du Salon international de l'artisanat prévue jeudi au Palais des expositions à Alger, sera marqué par la participation de 410 artisans dont 61 représentants arabes et étrangers.

La 21ème édition du Salon international de l'artisanat, organisé par le ministère de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat en collaboration avec l'Agence nationale de l'artisanat, sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, tend à "promouvoir la commercialisation des produits artisanaux et artistiques dans la perspective d'un meilleur apport au développement économique", a déclaré le directeur général de l'industrie artisanale, Sid Ali Sbaa. Il a affirmé que la manifestation placée cette année sous le slogan de "L'artisanat au cúur de l'économie", visait à "faire connaitre la qualité du produit artisanal à travers les différents programmes de formation et à conférer le cachet du professionnalisme au salon qui demeure un espace de rencontre pour les artisans". Il a souligné à ce propos, "la nécessité de faire de ce salon un espace générateur de dynamique en matière d'échange d'expériences, de connaissances et de savoir-faire entre les artisans algériens et étrangers", précisant que cette édition sera "riche en thématique notamment celle liée à l'artisanat et aux métiers". Le salon qui durera jusqu'au 29 mars courant, constituera aussi une "occasion pour encourager les artisans algériens à redoubler d'efforts aux plans de la créativité et de l'innovation pour hisser les produits nationaux au rang de la compétitivité avec les produits étrangers" et promouvoir les exportations des produits artisanaux et des métiers tout en veillant à la préservation du patrimoine national traditionnel qui compte parmi les fondements de l'identité nationale", a-t-il poursuivi.

Evoquant la participation étrangère, M. Sbaa a indiqué que 61 artisans venus de Tunisie, d'Egypte, de Syrie, de Palestine, d'Inde, du Pakistan, du Sénégal et du Mali, outre la république sahraouie, invitée d'honneur de l'édition, prendront part à ce salon.

D'autre part et en marge de cette édition, des conférences seront tenues pour débattre de plusieurs thèmes dont "Le rôle de l'industrie artisanale dans le développement de l'économie nationale", "La propriété intellectuelle en matière d'industrie artisanale" et enfin "Le projet sur la création du groupe professionnel des bijoux de Batna et celui des artisans du cuivre (dinanderie, chaudronnerie) de Constantine".

AM.