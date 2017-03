L’Algérie le veut « intégré, sûr et durable » : Appel à la création d'un marché méditerranéen de l'énergie

Le ministre de l’Energie Noureddine Boutarfa, a appelé hier à Alger, à faciliter la création d'un marché méditerranéen de l'énergie et de développer un réseau régional de transport de l’électricité qui soit "intégré, sûr et durable", a indiqué un communiqué du ministère.

Lors d'une audience accordée au secrétaire général de l’Association des opérateurs de transport d’électricité de la Méditerranée (Med-TSO), Angelo Ferrante, M. Boutarfa a appelé "à redoubler d’efforts et soutenir toutes les initiatives institutionnelles visant à faciliter la création d'un marché méditerranéen de l'énergie et de développer un réseau régional de transport de l’électricité qui soit intégré, sûr et durable", a précisé le communiqué. A cet effet, le ministre s’est dit "satisfait" de la contribution de Med-TSO au projet de construction d’un réseau intégré et sécurisé pour le transport de l'électricité dans la Méditerranée grâce aux actions coordonnées au niveau institutionnel par les pays membres. Il a également insisté sur la nécessité pour Med-TSO de se focaliser davantage sur les études et la mise en œuvre d’une base de données partagée de façon à devenir "un acteur compétent et proactif, de même qu’une source de propositions" pour les institutions et autres parties prenantes européennes et méditerranéennes. M. Boutarfa s’est dit "convaincu" que l’amélioration, la sécurisation et l'efficacité des réseaux électriques euro-méditerranéens dépendent du niveau d'intégration des réseaux qui reste le moyen "le plus efficace, le plus rapide et le plus rentable" de construire un véritable pont énergétique entre les deux rives de la Méditerranée et favoriser ainsi "le développement durable dans les pays du pourtour méditerranéen". "II est important de coopérer ensemble pour surmonter les difficultés de mutualisation actuelles et tendre vers un système intégré grâce auquel les risques, les coûts et les avantages seront partagés, a déclaré M. Boutarfa, cité par le communiqué. Les deux parties ont abordé également l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux comme "problématique prioritaire" à laquelle l’association peut contribuer en développant des études et en échangeant les expériences notamment en matière de gestion des flux d’électricité qui seront plus volatiles et sur de plus grandes distances qu’aujourd’hui. M. Ferrante a été mandaté par les membres de l’Assemblée Générale de Med-TSO pour "témoigner leur reconnaissance à l’égard du travail accompli par M. Boutarfa et de son engagement plein durant la période où il a été élu président de cette association, de 2012 à 2016". M. Ferrante a également remercié le ministre de l’Energie pour la dynamique qu’il avait impulsée au sein de Med-TSO et pour la trajectoire qu’il a tracée pour assurer le développement de cette association.

H. B.