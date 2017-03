Coopération algéro-tunisien : Raffermissement du partenariat économique au centre d'une rencontre prévue en avril à Alger

Les journées économiques et culturelles algéro-tunisiennes ouvriront leurs portes du 4 au 7 avril à Alger où il est prévu le lancement d'une plateforme commune de coopération et de partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays.

L'ambassadeur de Tunisie à Alger, Abdelmajid Ferchichi a précisé lors d'un point de presse que ces journées seraient une opportunité pour explorer les projets de partenariat et de coopération entre les opérateurs algériens et tunisiens dans plusieurs secteurs, à l'effet de concrétiser les objectifs de développement des deux pays et chercher les moyens adéquats pour accéder aux marchés africains. L'enjeu futur pour les deux pays est d'être présent dans le continent africain, a ajouté l'ambassadeur, affirmant que la volonté politique pour réaliser cet objectif existait auprès des dirigeants des deux pays. M. Ferchichi a indiqué que le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed et le Premier ministre Abdelmalek Sellal avaient convenu lors de la 21ème session de la haute commission algéro-tunisienne de la nécessité de prospecter les marchés des pays transsahariens ainsi que d'intensifier dans ce sens la coopération bilatérale. De son côté, Mme Houda Khaznaji, directrice générale de la société organisatrice de évènement des journées économiques et culturelles algéro-tunisiennes, a déclaré que "cette initiative a pour but de créer une plateforme d'échange et de coopération bilatéraux, qui sera comme une base commune réunissant différents opérateurs économiques des deux pays, sous le slogan "partenariat gagnant-gagnant". Ces journées s'inscrivent dans le cadre des rencontres régulières de dialogue et la recherche d'opportunités de partenariat et de coopération dans les domaines économiques, culturels et touristiques, dont des expositions à cet effet auront lieu concernant des domaines économiques ainsi que des rencontres bilatérales entre les hommes d'affaires des deux pays, a-t-elle ajouté. Deux conférences spécialisées sont programmées, la première s'articulera sur le partenariat algéro-tunisien et ses perspectives futures. La deuxième sera consacrée au rôle des banques et établissements financiers pour renforcer les relations commerciales entre les deux pays et animée par des experts économiques et financiers des deux pays. D'autre part, l'ambassadeur a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne reliant l'aéroport international de Constantine à celui de Carthage (Tunis) à partir du 28 mars, à raison de trois vols par semaine. Des vols de type "Charter" des aéroports algériens vers Djerba sont en cours d'examen et entreront en vigueur prochainement. L'ouverture de cette nouvelle ligne par la compagnie aérienne tunisienne est intervenue suite à la grande demande des visiteurs dans les deux destinations, a ajouté l'ambassadeur. L'ambassadeur a évoqué également les projets communs entre les deux pays en vue de développer les régions frontalières, soulignant qu'un grand intérêt avait été accordé à ce dossier lors de la dernière haute commission mixte tenue entre les deux pays. Le développement de ces régions permettra d'assurer la stabilité à la population et augmenter son niveau de vie. "La Tunisie a mis en place un plan d'action visant à actualiser et moderniser les services au niveau des passages terrestres pour faciliter la mobilité des visiteurs dans les deux sens", a-t-il déclaré concernant les préparatifs pour la prochaine saison estivale. A son tour, le président de la mission commerciale tunisienne en Algérie M. Riadh Atia a fait savoir que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays avait atteint 1,2 milliard d'euros en 2016 avec un taux de plus de 7% par rapport à l'année 2015, ajoutant que ce chiffre était prévu à la hausse selon les conventions bilatérales de coopération et de partenariat signées dernièrement. "Les journées algéro-tunisiennes représentent une opportunité pour des dizaines d'operateurs des deux pays à la recherche de nouveaux partenariats surtout pour les secteurs dont les deux pays possèdent un potentiel de complémentarité notamment dans l'agroalimentaire et les pièces de rechanges dédiées à l'industrie mécanique ainsi que le traitement des matières premières brutes et l'industrie du plastique",a affirmé M. Atia. De son côté, le directeur de l'office tunisien de tourisme Bessam El Ouertani a indiqué que la coopération et les relations bilatérales dans le domaine touristique étaient en plein essor les quatre dernières années, précisant qu'environs 1.8 millions algériens ont visité la Tunisie en 2016. "Nous avons accueilli, depuis le début de l'année en cours jusqu'au 10 mars, plus de 220.000 touristes algériens et nous prévoyons atteindre 2 millions de visiteurs jusqu'à la fin 2017", a-t-il ajouté. Pour sa part, le représentant de la confédération générale des entreprises algériennes M. Hassen Chaouech a souligné que la conjoncture économique actuelle des deux pays nécessite le renforcement de la coopération bilatérale.

A.A