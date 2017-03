Cérémonie des« Alumni » de Dale Carnegie Algérie : L’excellence mondiale au service de la formation de la ressource humaine

Ooredoo reçoit le prix du leadership Dale Carnegie

Alger, le 23 mars 2017 :

Le groupe IN-tuition, spécialisé dans l’enseignement des langues et de la formation continue, représentant exclusif en Algérie du leader mondial de la formation Dale Carnegie, a organisé le mardi 21 mars 2017 à Alger, une cérémonie qui a rassemblé les anciens et nouveaux diplômés du groupe parmi lesquels 200 employés de Ooredoo.

L’évènement a été marqué par la présence de M. Joe Hart, CEO de Dale Carnegie, de M. Hendrik Kasteel, Directeur Général de Ooredoo, de M. Sofiane Chaib,Président du Groupe IN-tuitionainsi que des représentants des médias nationaux.

Lors de cette cérémonie, Ooredoo Algérie a reçu le prix du leadership de l’organisation Dale Carnegie en reconnaissance à sa politique de valorisation de la ressource humaine et pour marquer les trois années de partenariat stratégique entre les deux parties instauré en 2014.

Dans son intervention, M. Joe Hart a déclaré :« C'est avec un très grand plaisir que nous offrons ce prix du Leadership à notre partenaire Ooredoo qui prouve aujourd’hui que la démarche initiéeen 2014 dans le cadre de la formation et du développement de ses équipes, a su prendre son essor, illustrer son excellence et démontrer sa capacité à répondre toujours mieux aux attentes de ses clients. La performance est une réalité bien vivante. Notre première cérémonie des diplômés placée sous le thème « Building the manager of tomorrowtoday » constitue une grande première et une innovation notable dans le processus de partenariat entre Dale Carnegie et Ooredoo. »

De son côté, M. Hendrik Kasteel a affirmé : « A Ooredoo, notre stratégie en matière de ressources humaines est principalement axée sur la valorisation des compétences algériennes qui constituent notre véritable richesse. Nous mettons en place des programmesvisant à exploiter au mieux nos capacités et d’atteindre l’excellence dans nos objectifs de plus en plus ambitieux. Des outils qui nous permettent d’apporter un réseau efficace et performant et des services à la pointe de la technologie à nos clients, que nous plaçons au cœur de nos préoccupations.Nous remercions l’institution Dale Carnegie et le Groupe IN-tuition pour ce prix prestigieux qui matérialise notre partenariat solide et efficace. »

Pour sa part, le Directeur Général du groupe IN-tuition, M. Sofiane Chaib a déclaré :« Nous sommes fiers d’accompagner des entreprises comme Ooredoo, qui valorisent le capital humain et investissent intelligemment dans la formation de leurs collaborateurs, en mettant en place de véritables cursus de formation en interne. Nous élaborons ensemble des solutions personnalisées, parfaitement adaptées à leurs problématiques de gestion des équipes et à leur volonté de développer les compétences. Il s’agit d’un véritable partenariat qui s’inscrit dans la durée. »

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat entre Ooredoo et le Groupe Intuition, partenaire et représentant exclusif de Dale Carnegie, qui collaborent depuis 2014, pour assurer des formations de qualité.

Plus de 600 employés de Ooredoo des différentes régions, ont bénéficié de plus de 40.000 heures de formation de Dale Carnegie, à travers des sessions axées sur la gestion d’équipe et sur le développement personnel. Des sessions qui leur permettent d’améliorer leurs performances, d’acquérir des outils et des méthodes de travail efficaces et de se doter de nouvelles attitudes professionnelles profitables à l’entreprise.

Ce programme de formation, conjointement développé par Ooredoo Algérie et Dale Carnegie, est le premier du genre dans la région MENA initié entre une entreprise économique et le leader mondial de la formation.

Présent dans 95 pays, partenaire de 200 entreprises et cumulant plus de 100 ans d’expertise, Dale Carnegie met son expérience à travers le monde au profit de ses partenaires algériens dans le domaine de la formation continue et du training.

Le leader mondial compte également mettre en place un Centre d’excellence dans le domaine de la formation continue en Algérie et ouvrir ainsi le premier portail du genre sur le continent africain.

A propos de Dale Carnegie :

Dale Carnegie offre des formations sur le développement personnel et la performance. Un véritable catalyseur de la transformation de l'individu et de la ressource humaine, aidant les gens de tous horizons en donnant aux dirigeants la confiance dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti de leur vie et de leur travail. Basé à Hauppauge, dans l’état deNew York, Dale Carnegie est représenté dans tous les états du pays d’origine et dans plus de 90 pays. Plus de 2 700 formateurs présentent chaque jour des programmes de Dale Carnegie en 30 langues. Depuis plus de 100 ans, Dale Carnegie a aidé des communautés du monde entier à prospérer en améliorant le bien-être personnel et financier, des personnes et des entreprises. Aujourd'hui, nous continuons à traverser les frontières et les générations, montrant aux gens comment exploiter les meilleures parties d'eux-mêmes pour créer un changement positif. Plus de 8 millions de personnes dans le monde ont suivi une formation de Dale Carnegie.

A propos de IN-tuition Group

IN-tuitionGoup, créé en 2003 par Monsieur et Madame Sofiane Chaib, l’entreprise était spécialisée dans l’enseignement des langues, les langues adaptées au monde des affaires plus particulièrement. Riche d’un éventail de plusieurs partenaires, références mondiales dans le domaine de la formation et la certification des langues tel que : ETS Global, producteur des tests TOEFL et GRE, Linguaphone, leader dans l’enseignement à distance, Eurocontrol, référence internationale des certifications dans le domaine de l’aviation, etc.En 2009, IN-tuition Group, crée le pôle de développement personnel et professionnel en signant un partenariat exclusif avec Dale Carnegie &Associate.

IN-tuition Group, à travers ce pôle novateur en Algérie a accompagné plus de 40 entreprises algériennes nationales et internationales de grande taille ou des PME en formant plus de 6400 cadres algériens.

A propos de Ooredoo Algérie

Ooredoo (Algérie) est la filiale algérienne du Groupe mondial des télécommunications Ooredoo et exploite les licences de téléphonie mobile 2G, 3G et 4G. En 2016, Ooredoo Algérie a enregistré un chiffre d’affaires de 112,2 milliards DA et comptait plus de 13,8 millions d’abonnés. Ooredoo Algérie offre des services 3G à travers 48 wilayas et offre depuis octobre 2016 les services 4G dans 31 wilayas.