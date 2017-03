Agriculture : La BM appelle à la réforme des dépenses publiques dans l’agriculture en Afrique subsaharienne

Une réforme des dépenses publiques agricoles permettrait de stimuler la productivité agricole en Afrique subsaharienne et de promouvoir une croissance économique plus générale, a recommandé le Groupe de la Banque Mondiale dans un rapport publié jeudi à Washington.

Le document qui analyse la performance des dépenses agricoles en Afrique subsaharienne a présenté une série d’enseignements qui pourraient inspirer les décideurs et les professionnels du développement dans cette région d’Afrique. "Un secteur agricole dynamique, durable et résilient est vital pour l’avenir économique de l’Afrique subsaharienne", affirme Mokhtar Diop, vice-président de la Banque Mondiale pour la région Afrique, cité dans le rapport. Mokhtar Diop souligne que les pays de la région "pourraient obtenir des gains significatifs s’ils revoyaient la conception et la mise en oeuvre des programmes de dépenses publiques tout en axant davantage celles-ci sur les biens qui offrent un rendement élevé". Selon le rapport, le problème de l’Afrique subsaharienne ne " réside pas seulement dans le fait qu’elle dépense moins pour son agriculture que les autres régions en développement " mais il est lié aussi "aux programmes de subventions et des transferts qui profitent en réalité surtout aux élites, au détriment des populations pauvres et du secteur agricole lui-même ". S’y ajoutent les défaillances du processus budgétaire, qui limitent aussi l’efficacité des dépenses publiques. " De fait, la priorité n’est pas tant d’accroître les dépenses publiques que d’améliorer leur qualité et d’en faire un usage plus efficace ", relève l’étude de la Banque mondiale. Le renforcement des marchés, l’amélioration de la gestion du sol et de l’eau, ou encore la mise au point et la diffusion de technologies améliorées sont autant de champs d’investissement qui pourraient procurer à l’Afrique des gains considérables, notent les auteurs du rapport. De plus, une meilleure réglementation et une réforme des politiques commerciales renforceraient l’efficacité des dépenses publiques : les producteurs et les entreprises innovantes seront ainsi encouragés à investir afin de tirer pleinement parti des biens publics créés, préconise l’institution de Bretton Woods. L’étude identifie les domaines de dépenses prioritaires auxquels les gouvernements de l’Afrique subsaharienne devraient se consacrer en priorité comme les subventions ciblées, la relance de la recherche et du développement, l’élimination des obstacles à la diffusion rapide des nouvelles technologies et l’amélioration de l’accès aux marchés et de la gouvernance foncière. Les auteurs soulignent, cependant, que l’optimisation des dépenses publiques doit s’accompagner d’un ensemble de politiques supplémentaires. " Faute de cadre politique adapté, même les dépenses consenties dans des secteurs à fort rendement s’avèreront improductives, voire contreproductives ", précise la BM. "Une utilisation efficace des fonds publics a permis de poser les jalons de la transformation dans le reste du monde. L’Afrique subsaharienne ne doit pas faire exception", relève encore le rapport.

APS