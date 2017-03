Artisanat : Un décret exécutif portant mesures de promotion du tourisme soumis au Gouvernement

Le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelouahab Nouri, a affirmé jeudi à Alger qu'un décret exécutif avait été soumis au Gouvernement portant mesures de promotion du secteur du tourisme, notamment celles liées aux procédures de création des agences de voyage.

Lors d'une conférence de presse animée en marge de l'ouverture du 21ème salon international de l'artisanat et des métiers en compagnie de la ministre déléguée chargée de l'artisanat, Aicha Tagabou, le ministre a précisé que ce nouveau décret constituait "un nouveau jalon visant à améliorer la performance des opérateurs dans le domaine du tourisme, notamment les responsables des agences pour que ces derniers effectuent leur tâche conformément aux normes en vigueur". M. Nouri a mis en avant lors de ce salon qui était marqué par la présence de membres du gouvernement, l'impératif de "réformer le système juridique à travers sa réactualisation afin de faciliter les mesures au profit de tous les opérateurs à l'effet de relancer et promouvoir le secteur du tourisme". Dans ce cadre, M. Nouri a rappelé les efforts consentis par le secteur en "traçant des programmes ambitieux pour pallier les lacunes enregistrées soit dans le domaine touristique ou artisanal", tout en appelant à relancer le secteur pour pouvoir adhérer au tourisme mondial et être plus présents sur les marchés internationaux". D'autre part, le ministre a qualifié le salon d'"opportunité pour tous les artisans et opérateurs pour la promotion du produit artisanal", ajoutant que l'artisanat "est une nécessité au développement de l'économie et du tourisme". Le ministre a précisé que sa visite aux différents stands a mis en avant "l'évolution des compétences des artisans algériens", appelant à "promouvoir l'artisanat". Concernant la situation du tourisme en Algérie, il a appelé à pallier les lacunes enregistrées dans ce domaines, notamment concernant l'hébergement et les services. Il a rappelé, à cet effet, "l'intérêt accordé à ce secteur par le président de la République dans son programme de développement". Dans ce contexte, M. Nouri a rappelé les projets en cours d'exécution, précisant que le nombre d'établissements hôteliers en cours de réalisation s'élevait à 580 hôtels, parmi plus de 1.600 projets touristiques approuvés. 65 hôtels publics font l'objet actuellement de travaux de réhabilitation en vue de les adapter aux normes en vigueur, a-t-il ajouté. Concernant la redynamisation du tourisme saharien, le ministre a indiqué que "des efforts sont actuellement consentis pour relancer ce tourisme", ajoutant que "la relance et la promotion du tourisme saharien nécessite l'élaboration d'un programme d'action, notamment en ce qui concerne l'ouverture de circuits aux touristes et la réalisation de nouveaux établissements touristiques". Il a mis l'accent sur la nécessité de "renforcer les investissements dans les régions du sud", rappelant le projet de modernisation d'un hôtel public dans les régions de Tamanrasset et In Saleh. Le ministre n'a pas omis d'appeler à "la généralisation des projets touristiques dans les régions du sud, notamment à Timimoun, Taghit, Djanet, Biskra, Ouargla et Ghardaia, en vue de promouvoir la destination Sud". De son côté, la ministre déléguée chargée de l'artisanat, Aicha Tagabou a indiqué que ce salon avait permis de s'enquérir de "la qualité du produit artisanal algérien", saluant les compétences et qualifications des artisans algériens en la matière. Concernant la commercialisation du produit algérien, Mme Tagabou a rappelé les efforts consentis par le secteur pour venir en aide aux artisans en leur affectant des espaces de ventes au niveau de tous les établissements touristiques et autres structures. Elle a, cependant appelé les artisans à améliorer et à enrichir leurs étalages et à mieux faire la promotion de leurq produits. Le 21ème Salon international de l'artisanat organisé sous le slogan "L'Artisanat au coeur de l'économie", a vu la participation de 419 artisans algériens et étrangers venus de 61 pays.

R.N