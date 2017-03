Avec «Haya !» de Ooredoo vous pouvez désormais «biper» sans crédit

Ooredoo enrichit sa gamme d’offres prépayées et offre à ses clients une nouvelle façon de communiquer en les invitant à découvrir un nouveau monde de communication avec son offre exclusive prépayée «Haya !».

L’offre prépayée et sans engagement «Haya !» propose au client des avantages exceptionnels lui permettant de rester en contact avec ses proches en mobilité même après épuisement du crédit, avec notamment :

•La possibilité de «biper» sans crédit ; disponible gratuitement sur l’offre «Haya !» et simple d’utilisation, cette option est accessible à tout moment et vers tous les réseaux, sans conditions particulières ni engagement ;

•Un accès à Facebook en mode gratuit ;

•Des appels facturés à la seconde.

La Sim «Haya !» est disponible pour les nouveaux clients à partir de 200 DA seulement avec 100 DA de crédit initial au niveau du réseau de vente Ooredoo à travers tout le territoire national. Les clients Ooredoo peuvent basculer vers l’offre Haya ! En composant *500#, en appelant le 333 ou en se présentant à un Espace Ooredoo, à un City shop ou à un Espace Service Ooredoo. En plus des nombreux avantages, le client Ooredoo a la possibilité d’effectuer des rechargements MAXY Haya !à partir de 1000 DA. En plus du crédit rechargé, le client bénéficie d’appels en illimité vers Ooredoo et de l’Internet gratuit. Simple, pratique et centrée sur les usagers, l’offre innovante «Haya !» de Ooredoo ouvre la perspective sur de nouveaux usages mobiles visant à maitriser les budgets et à communiquer même sans crédit.