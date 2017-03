Coopération : L'Algérie et le Congo s'engagent à élargir leur coopération bilatérale dans divers domaines

L'Algérie et le Congo se sont engagés à élargir leur coopération bilatérale dans divers domaines, au terme des travaux de la 7ème session de la grande commission mixte qui s'est tenue dimanche à Alger.



"Nous considérons la 7ème session de la grande commission mixte comme un tournant positif vers un élargissement de notre coopération, une accélération de ce processus et un approfondissement de nos convergences", a indiqué le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, qui a coprésidé avec son homologue congolais, Jean Claude Gakosso, la séance de clôture des travaux de cette session. Il a indiqué que 14 projets d'accords de coopération dans divers domaines sont "ficelés" et seront suivis par d'autres qui seront achevés, avec l'impulsion des chefs d'Etat des deux pays, avant l'année 2017. "Le partenariat entre les deux pays est plus que jamais une preuve supplémentaire de cette détermination à travailler la main dans la main pour porter une contribution significative au leadership dont l'Afrique a tant besoin au moment où elle est confrontée à des défis multiples et entame un nouveau départ avec une nouvelle commission qui a été élue en janvier dernier pour conduire les destinés de notre agenda continental pendant les quatre prochaines années", a-t-il ajouté. Il a indiqué que la visite d'Etat du président congolais Denis Sassou Nguessou en Algérie "marquera véritablement cette caractéristique distinctive de notre relation", soulignant que sa rencontre avec le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera "un grand moment porteur d'espoir et de renouvellement de cette détermination à travailler ensemble". De son côté, M. Gakosso a exprimé l'"entière satisfaction" de la délégation congolaise pour la "qualité" du travail réalisé et les résultats auxquels les deux parties sont parvenues, ajoutant que la tenue de cette commission mixte "traduit l'adhésion et la volonté des chefs d'Etat des deux pays de renforcer durablement les relations entre les deux peuples". "Les projets identifiés et sur lesquels nous avons commencé à travailler depuis quelques temps, revêtent une importance capitale dans la marche inexorable de nos deux pays vers l'émergence", a-t-il dit, indiquant que la République du Congo "ne ménagera aucun effort pour traduire dans les faits les délibérations de cette session". Le Congo "est résolument engagé à promouvoir une coopération fructueuse et mutuellement avantageuse avec l'Algérie", a-t-il ajouté.

N.A