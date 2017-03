BDL: Réduction notable dans le traitement des opérations et prestations bancaires

La Banque de développement local (BDL) a lancé mardi son nouveau système d'information, une plateforme informatique moderne qui permet notamment un traitement rapide et en temps réel des opérations et transactions bancaires, en éliminant tous les obstacles que rencontraient les clients de la banque.

"Ce nouveau système permettra d'éliminer tous les obstacles bureaucratiques qui entravaient et ralentissaient nos opérations bancaires, et le client devient ainsi un client de la BDL et non pas de son agence, c'est à dire, il peut effectuer toutes les opérations qu'il souhaite dans nos agences à travers tout le territoire national et pas seulement son agence habituelle", a expliqué le P-dg de la BDL Mohamed Krim lors d'une conférence de presse. L'objectif est d'optimiser les délais de traitement des opérations pour la clientèle, l'augmentation des volumes de données enregistrées dans le temps ainsi qu'une personnalisation de la relation banque-client, le tout avec une sécurisation optimale des opérations. Avec ce nouveau système, baptisée El Nasr, (en référence à la fête de la Victoire célébrée le 19 mars), une opération de domiciliation bancaire effectuée dans le cadre du commerce extérieur et qui prenait 24 heures auparavant, peut se faire désormais en 2 heures seulement, alors que les délais d'octroi d'un crédit passent à 15 jours au lieu de 2 mois avec les anciennes procédures. Le basculement vers le nouveau système d'information a été effectué, selon M. Krim, parallèlement à une opération de réorganisation de la banque ayant permis de remplacer les directions régionales par 35 pôles commerciaux, regroupant 8 à 10 agences chacun, et l'installation de 16 pôles opérationnels permettant l'introduction de nouveaux métiers bancaires. Interrogé par la presse sur la possibilité d'une introduction de la BDL en Bourse, le responsable a indiqué que la question "n'est pas à l'ordre du jour", précisant que la décision relève des pouvoirs publics qui étudient actuellement la possibilité d'introduire le Crédit populaire d'Algérie (CPA). Estimant que la généralisation du e-paiement "n'avance pas comme souhaité" même si le nombre des cartes CIB délivrées augmente, le P-dg de la BDL a annoncé qu'une nouvelle entité interbancaire sera créée prochainement pour la généralisation de l'utilisation des cartes interbancaires (CIB) ainsi que l'installation des terminaux de paiement électronique (TPE), et cela à l'initiative de l'Association des banques et établissements financiers (ABEF). En 2016, la BDL a accordé des crédits pour un montant de 744 milliards de DA, soit une évolution de 11% par rapport à 2015, a indiqué M. Krim ajoutant que 70% du montant des crédits octroyés l'année dernière était destiné à l'investissement. Le même responsable a souligné, à ce propos, que la BDL ambitionne de participer activement à la relance des investissements au profit des PME/PMI tous secteurs confondus y compris à travers les dispositifs de création d'activités (ANSEJ, ANGEM, CNAC). D'ailleurs, le montant total de crédits accordés par la BDL à la micro-entreprise a atteint 166 milliards de DA à fin 2016, soit une évolution de 4 % par rapport à 2015. Cette banque qui compte actuellement 156 agences commerciales est dotée d'un capital social de 36,8 milliards de DA. Son chiffre d'affaires en 2016 a atteint 50 milliards de DA (contre 34,9 en 2015) avec un résultat bénéficiaire de 16,7 milliards de DA.

R.N