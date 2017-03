Nouveauté exclusive Ooredoo : Avec l’offre «Haya !» de Ooredoo, découvrez Facebook en mode gratuit

Dans le cadre de son offre «Haya !», Ooredoo lance une nouveauté exclusive qui permet à tous ses clients de profiter de Facebook en mode gratuit.

Grâce à cet avantage innovant, les clients de Ooredoo peuvent désormais avoir un accès gratuit à leur réseau social préféré. Le mode gratuit permet notamment de consulter le fil d’actualité, commenter des publications et publier des statuts. Cet avantage est accessible à tous les clients de Ooredoo qui peuvent désormais utiliser Facebook sans consommer leurs forfaits Internet. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le « mode gratuit » sur le site www.facebook.com ou sur l’application Facebook à partir de son Smartphone. Comme d’habitude, le client peut profiter de toutes les fonctionnalités de Facebook en utilisant son forfait Internet et en annulant le mode gratuit. Pour acquérir des forfaits Internet à partir de 50 DA, le client n’a qu’à composer le code *151#, d’aller sur la rubrique « Choof» de son application Ooredoo ou de consulter le site : www.ooredoo.dz. Cet avantage inédit et innovant de l’offre « Haya ! » vise à enrichir le quotidien des clients de Ooredoo et leur offre la possibilité de rester en contact avec leurs proches et amis à tout moment de la journée.