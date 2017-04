Gouvernement : M. Sellal entame une visite de travail dans la wilaya d’El-Oued

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a entamé hier, une visite de travail dans la wilaya d’El-Oued, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le Premier ministre a amorcé sa tournée par la visite d’une exploitation agricole privé dans la zone de Daya, commune de Sidi-Aoun (15 km du chef-lieu de wilaya).

Cette exploitation agricole des frères Messaoud, d’une superficie de 45 hectares irrigués à partir de 15 forages, dont 25 ha irrigués par le système de goutte-à-goutte, a été créée en 2016 et est spécialisée dans différents segments agricoles, dont la plasticulture avec 30 serres et la phoeniciculture avec déjà une centaine de palmiers dattiers. Elle dispose d’une base de vie équipée et a généré quelque 13 emplois permanents et 30 autres saisonniers. Sur site, M. Sellal s’est enquis de la situation de cette exploitation et a reçu une présentation sur le développement du secteur agricole dans la wilaya, le foncier agricole, l’irrigation et la production végétale et animale, ainsi que sur les différents programmes accordés de 2000 à 2016 en faveur du secteur dans cette wilaya. L’exposé a aussi porté sur les objectifs arrêtés dans cette wilaya d’atteindre les 150.000 hectares de superficie agricole à l’horizon 2019, la main d’oeuvre agricole estimée à 128.000 emplois, dont 79.000 emplois permanents. M. Sellal a procédé à une remise de titres de concession et de levée de la condition résolutoire à un groupe d’agriculteurs, à titre symbolique, sur un programme englobant 3.400 agriculteurs concernés, et ce dans le cadre de l’assainissement du foncier agricole. Le Premier ministre a appelé à faciliter l’accès au foncier agricole, à lever les contraintes bureaucratiques et à accorder des terres aux personnes désireuses de se lancer dans l’investissement, avant de révéler que des décisions importantes vont être prises pour la prise en charge des principales préoccupations des agriculteurs, notamment l’électrification et les pistes agricoles. Il a appelé, dans le même contexte, les investisseurs agricoles à arrêter une stratégie visant à se tourner vers l’exportation, en tant que créneau de diversification économique, hors hydrocarbures. M. Sellal a mis l’accent sur l’élaboration d’une stratégie d’exportation, soulignant, à ce propos, que la nouvelle vision de l’économie nationale s’articule sur ce levier (exportation), et appelant aussi à réfléchir sur une qu’une l’impulsion de l’agriculture "Bio". Le premier ministre, qui est accompagné d’une délégation ministérielle, devra inaugurer et visiter une série de projets et d’installations socioéconomiques relevant des secteurs de l’Agriculture, la Santé, la Jeunesse et les Sports, le Transport, l’Habitat, la Formation professionnels et le Tourisme.

M. Sellal inaugure un complexe de conditionnement et de froid à Trifaoui

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’El-Oued, a inauguré un complexe de conditionnement et de froid, dans la commune de Trifaoui, à une dizaine de km du chef lieu de la wilaya. Occupant une superficie de 6 hectares pour une capacité de stockage de 20.000 m3, dont 4.000 m3 à double température, ce complexe, relevant de l’entreprise Frigo-Médit, a été lancé en 2013 pour un investissement de 980,6 millions DA. Le premier ministre a visité les structures de ce projet, et s’est enquis de différents types de produits agricoles réalisés dans la région. Sur site, M.Sellal a mis l’accent sur l’amélioration du produit agricole de sorte à ce qu’il réponde aux standards internationaux d’exportation, ainsi que sur la nécessité de s’adapter aux exigences des marchés internationaux dans le domaine. Il a, dans ce cadre, mis en exergue l’impérative connaissance des exigences des marchés internationaux et maîtrise de leurs mécanismes. Une délégation ministérielle accompagne le Premier ministre dans cette visite de travail dans la wilaya d’El-Oued, au cours de laquelle il inaugure et visite une série de projets socioéconomiques relevant des secteurs de l’Agriculture, la Santé, la Jeunesse et les Sports, le Transport, l’Habitat, la Formation professionnelle et le Tourisme.

M. Sellal inaugure un institut national de la formation professionnelle à Hassani Abdelkrim

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a inauguré, dans le cadre sa visite de travail dans la wilaya d’El-Oued, un institut national spécialisé de formation professionnelle dans la commune de Hassani Abdelkrim (10 km à l’Est d’El-Oued). Occupant une superficie de quatre (4) hectares, cet institut, inscrit en 2011 au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance économique pour un montant de 336 millions DA, offre une capacité d’accueil de 300 places. L’institut assurera des formations dans des spécialités en rapport direct avec les activités agricoles, dans leurs segments végétal et animal. A la lumière d’un exposé qui lui a été présenté sur la situation du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya, le Premier ministre a appelé les responsables concernés du secteur à axer sur la formation dans l’agriculture et le tourisme, en tant que secteurs dynamiques dans la wilaya, tout en insistant sur l’adéquation de la formation avec les besoins du marché de l’emploi. M. Sellal a aussi mis l’accent sur l’exploitation des établissements du secteur pour la pérennité de la formation continue, dans le but d’améliorer les capacités des travailleurs du secteur et de l’administration publique. Il a visité, par ailleurs, les différentes structures et composantes de cet institut, dont une exploitation agricole pilote d’un hectare, ainsi qu’une exposition de produits d’exploitation agricoles et d’entreprises industrielles opérant dans la région, et a saisi l’opportunité pour souligner l’importance de l’exportation, notamment des produits agricoles. Le premier ministre poursuit sa visite dans la wilaya par l’inauguration et l’inspection d’une série d’autres projets socioéconomiques.

A.A.