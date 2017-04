Cimenterie d’Oggaz (Mascara) : La production de ciment a augmenté de 10% au 1er trimestre

La cimenterie de Oggaz (Mascara) du groupe Lafarge-Algérie a augmenté sa production de 10% durant le trimestre écoulé, et ce, pour répondre à la demande croissante sur ce matériau de construction, a-t-on appris samedi du directeur de cette usine.

Jean Louis Sibiede a indiqué, en marge d’une opération de don de sang organisée au sein de l’usine, que la cimenterie a produit, durant les trois derniers mois, quelque 953.000 tonnes de ciment dont 844.000 tonnes de ciment gris, ajoutant que la direction de la cimenterie a converti une partie des lignes de production de ciment pour produire du ciment gris, en réponse à la demande croissante des promoteurs et des autorités de la wilaya sur ce produit, afin de prendre en charge les trois grands projets de la wilaya, à savoir l’autoroute reliant la ville de Mascara à l’autoroute est-ouest, le projet d’approvisionnement en eau potable (AEP) à partir du dessalement de l’eau de mer et le programme de réalisation de logements location-vente. De son côté, le directeur de production de la cimenterie, Paul Rousselot a fait savoir que l’entreprise a réduit le quota de ciment blanc destiné à l’exportation afin de répondre à la demande locale et a annoncé la volonté de l’entreprise d’exporter quelque 100.000 tonnes de ce produit durant l’année 2018. Le même responsable a indiqué que la cimenterie a adopté une nouvelle méthode pour la commercialisation de ses produits, de l’usine au client, en mettant en place un réseau de transport propre à elle garantissant l’arrivée du produit en quantité suffisante et au moment opportun et sans intervention des intermédiaires qui influent sur les prix définitifs payés par les clients. L’entreprise a ainsi transporté, durant l’année 2016, une quantité de 1,5 million de tonnes de ciment en vrac vers ses clients et ambitionne d’augmenter cette quantité à compter de cette année. Jean Louis Sibiede a, par ailleurs, révélé que les opérations de modernisation adoptées par la cimenterie de Oggaz dans le domaine du traitement des eaux utilisées ont permis, l’année dernière, de réduire de 35% la quantité de ces eaux et d’économiser 33.000 m3. L’opération de don de sang, organisée au sein de la cimenterie d’El Oggaz, à laquelle un groupe de travailleurs et de clients ont participé, s’est soldée par la collecte de 30 pochettes de sang, atteignant ainsi le chiffre de 576 pochettes de sang collectées depuis le déclenchement de cette opération de don de sang, en 2010.

H. B.