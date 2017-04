Commerce : Plus de 700 agents de contrôle mobilisés pour le Ramadhan

Plus de 700 agents de contrôle seront mobilisés à l'occasion du mois de Ramadhan au niveau de tous les marchés de proximité et communaux de la wilaya d'Alger en vue de stabiliser les prix et préserver le pouvoir d'achat du citoyen, a-t-on appris dimanche auprès de La direction du commerce de la wilaya d'Alger.



"La direction mobilisera, en coordination avec les services communaux et de sécurité, 750 agents de contrôle dont des agents spécialisés dans les enquêtes économiques, les prix et la répression de la fraude, au niveau des marchés de la wilaya d'Alger à partir de 8.00h jusqu'à leur fermeture, en vue de stabiliser les prix", a indiqué à l'APS le représentant de la direction du commerce de la wilaya d'Alger, El Ayachi Dehar. Il a ajouté que les agents mobilisés travailleront jour et nuit durant le mois sacré, relevant que tous les congés seront annulés durant le mois de Ramadhan car les agents travailleront durant toute la semaine y compris les vendredis. Ces agents procéderont à des opérations intensifiées de contrôle des produits alimentaires périssables tels que les viandes blanches et rouges et les produits laitiers, a-t-il encore ajouté précisant que ce programme de contrôle débutera 20 jours avant le mois sacré de Ramadhan.

S.A