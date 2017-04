Secteurs de l'Agriculture et de la Construction : Les États-Unis et l'Algérie renforcent la coopération commerciale

En partenariat avec le Conseil d’affaires algéro-américain (USABC) et le Forum des chefs d'entreprise algérien (FCE), le Service commercial de l'ambassade des États-Unis en Algérie a conduit une délégation d’hommes d’affaires algériens en Californie et au Nevada du 4 au 11 mars dernier, indique l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Algérie.

« Cette tournée d’affaires aux États-Unis, qui s’est axée sur les possibilités d'investissement dans les secteurs de la construction, des infrastructures, des équipements de construction, de l'agriculture et de l'agroalimentaire, a offert au secteur privé américain et aux secteurs privé et public algériens l’occasion de discuter et d'établir des partenariats mutuellement bénéfiques » souligne le communiqué. En Californie, les représentants de 18 entreprises algériennes ont visité une usine de produits laitiers qui possède 10,000 têtes bovines, une usine de traitement du lait en poudre, deux exploitations de pistaches et des installations de transformation des noix ainsi qu’une ferme d'olives. Au cours des réunions entre entreprises, au moins trois entreprises algériennes ont exprimé leur intérêt à utiliser le financement de la Export-Import Bank des États-Unis pour acheter des produits américains—leurs demandes sont en cours de traitement actuellement. À Las Vegas dans l’Etat du Nevada, la délégation commerciale a également rejoint un autre groupe de 20 délégués algériens, dont de hauts responsables du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville ainsi que les présidents-directeurs généraux des entreprises publiques activant dans le secteur du bâtiment et de l’habitat tels que le Centre national d' études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB), le Contrôle technique de la construction (CTC), le Laboratoire national de l'habitat et de la construction (LNHC), l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), l’Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) et l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI). Ils ont visité le salon CONEXPO 2017 l'un des plus grands salons au monde dans le domaine de la construction. Les délégués ont également visité la société GigaCrete, qui fabrique de murs et des panneaux de toit isolés pour des applications personnalisées. Durant le salon, le Service commercial de l'ambassade des Etats-Unis à Alger et l’USABC ont organisé une conférence sur l’Algérie « Algeria Day ». La conférence a inclus des panels de discussion sur «Comment faire des affaires en Algérie et les principales opportunités dans le secteur de la construction» et « Introduction de matériaux et nouveau procédés de construction en Algérie - Que dois-je savoir du cadre réglementaire? » Lors de cette conférence, le président de GigaCrete, Andrew C. Dennis, et le directeur général de Modelco, Moussa Mouhoubi, ont signé un protocole d'entente pour la réalisation d’une usine de fabrication en Algérie. Les activités de partenariat englobent notamment un échange d'informations pour déterminer la viabilité de fabrication d’unités de logement qui répondent aux normes nationales de logement en Algérie, en utilisant les matériaux de construction GigaCrete qui sont écologiquement durables et à des prix très abordables par rapport aux matériaux de construction traditionnels. Ce partenariat entre GigaCrete et Modelco permettra d'accroître les échanges commerciaux et de faciliter le transfert de technologie – un intérêt mutuel – entre les États-Unis et l'Algérie et aidera à diversifier l'économie algérienne en investissant dans le secteur manufacturier.

A. S.