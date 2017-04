Assurance : Caarama lance son portail d’assurance en ligne

La compagnie d`assurance de personnes Caarama (filiale de la CAAR) a signé lundi à Alger avec le Crédit Populaire d'Algérie (CPA) une convention qui permet aux détenteurs de cartes bancaires CIB de souscrire en ligne un contrat d'assurance, à commencer, dans un premier temps, pour l'assurance voyage proposée par cet assureur public.

La convention a été paraphée par le P-dg de Caarama Assurance M. Ammar Meslouh et le P-dg du CPA M. Omar Boudieb en présence du ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers M. Mouatassem Boudiaf. Pour ce faire, Caarama a ouvert un portail de souscription, de gestion et de paiement en ligne, devenant ainsi le premier assureur qui offre ce genre de portails, même si l'assurance en ligne est déjà offerte par d'autres assureurs, s'est réjoui M. Meslouh. Ce portail, développé par la compagnie, permet non seulement d'établir des devis en ligne, de les transformer en contrat et de payer avec la CIB, mais également de gérer et de modifier ce contrat à distance, en ce qui concerne par exemple la période, la durée du voyage ou la destination voire son annulation. Il offre aussi la possibilité au client d'être "remboursé de manière automatisée et très simplifiée le cas échéant", selon M. Meslouh. Cela permettra à Caarama "de mieux s'approcher de ses clients, de conquérir de nouvelles parts de marché et même de concilier les citoyens avec les assureurs", a-t-il souligné en assurant que le contrat en ligne est "entièrement sécurisé, selon les normes internationales en la matière". Il s'agit de mettre à la disposition des clients "une véritable agence virtuelle sachant que l'ensemble des services proposés en agence physique sont disponibles via le processus digital", a-t-il encore soutenu en promettant que l'assurance en ligne sera élargie dans un futur proche à d'autres produits outre assurance voyage "Moussafir". A son tour, M. Mouatassem Boudiaf s'est félicité du lancement de ce produit qui "apporte aux clients un confort et une visibilité", en s'attendant à ce que 2017 soit "l'année de l'E-assurance au même titre que l'E-banking". Créée en 2011, Caarama assurance a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards (mds) de DA en 2016 (contre 1,8 md de DA en 2015) à travers un réseau composé de 243 points de vente. En plus de son propre réseau, la compagnie repose essentiellement sur le réseau de la compagnie mère CAAR avec 85 points de vente, celui du CPA (bientôt plus de 100 agences) et celui de ABC Bank. Depuis 2011, plus de 11.000 dossiers ont été pris en charge par l'assureur pour un montant global de 3 mds de DA. A noter que la croissance du secteur des assurances en Algérie est surtout tirée par les assurances de personnes ces dernières années, bien que cette branche ne représente que 8% du marché global. En 2015, l`assurance de personnes a évolué de 18% contre 1% seulement pour les assurances dommages. De son côté, M. Boudieb a souligné que le CPA et Caarama comptaient renforcer leur partenariat à travers la promotion des activités monétiques et de bancassurance, une coopération qui sera renforcée davantage à travers l'entrée prochaine de cette banque publique au capital de Caarama, détenue actuellement à 100% par la CAAR. Il a rappelé qu'avant son partenariat avec Carrama, le CPA avait ouvert plusieurs chantiers de paiements en ligne par CIB avec certaines entreprises comme Air Algérie, Djezzy, la Cacobatph, l'AADL, les hôtels publics et d'autres assureurs (CAAR, CAAT...). Les deux parties sont par ailleurs partenaires dans le domaine de la bancassurance depuis 2011, une activité qui a généré à la banque 146 millions de DA de commissions à ce jour dont 46,5 millions de DA en 2016. Les produits d'assurance de personnes de Caarama sont commercialisés via 73 agences du CPA et devront s'élargir à 31 nouvelles agences prochainement. Interrogé d'autre part sur le financement par le CPA des programmes de logements de type LPP, M. Boudieb a assuré que les financements bancaires de ces projets "avancent avec une bonne cadence". Pour ce qui est du nouveau programme LPP inscrit pour 2017 et portant sur 120.000 logements, il a souligné que les banques de la place étaient en train d'étudier les conditions de financement de ce projet. Il a enfin indiqué que le CPA détenait actuellement 15.000 dossiers de financements de logements tous types confondus. A la fin 2016, le CPA comptabilisait quelque 366.000 CIB (Cartes interbancaires) qui génèrent plus d'un million de transactions, plus de 2.500 TPE (Terminaux de paiement électroniques) de nouvelle génération et 161 DAB (Distributeurs automatiques de billets dont 45 DAB ouverts à l'international), a indiqué à l'APS M. Boughrira, directeur de l'exploitation à la Banque.

A. s.