Amélioration du système d'évaluation pédagogique: Les résultats de la consultation des enseignants seront annoncés le 29 avril

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a indiqué lundi à Alger que les résultats des consultations concernant l'amélioration du système d'évaluation pédagogique destinée aux enseignants, seront annoncés le 29 avril en cours, soulignant que 95% des enseignants avaient montré leur disposition à répondre aux questionnaires dont ils étaient destinataires..



Dans son allocution lors d'une rencontre nationale avec les inspecteurs de l'Education, Mme Benghebrit a affirmé que "95 % des enseignants ont montré leur disposition à répondre aux questionnaires dont ils étaient destinataires concernant l'amélioration du système d'évaluation pédagogique", ajoutant que la présentation des résultats de cette consultation interviendra au cours d'un Séminaire national prévu le 29 avril. Dans ce contexte, la ministre a salué le rôle important joué par les inspecteurs dans l'amélioration du rendement du système éducatif, notamment à travers "la refonte pédagogique et la rationalisation de la gouvernance", annonçant à cette occasion que "l'évaluation et le suivi par l'Inspection générale de l'éducation, a montré la nécessité de gérer les inspecteurs de l'Education nationale au niveau central". Pour la ministre "la centralisation de cette gestion permettrait à l'inspection générale de mettre en place une feuille de route plus opérationnelle", annonçant par la même occasion "la publication et la distribution prochaine de la première série de ressources pédagogiques (livres) destinées aux inspecteurs et aux enseignants afin d'améliorer les pratiques pédagogiques. Dans une déclaration à la presse en marge de cette rencontre, Mme

Benghebrit a indiqué que le secteur de l'Education était fin prêt pour l'organisation des épreuves du Baccalauréat, ajoutant que la fin "de la mise en oeuvre réelle des programmes des classes de terminale est prévue le 27 avril en cours". Concernant l'incident enregistré dans l'une des wilaya du pays, où une enseignante avait causé un préjudice corporel à un élève, la ministre a souligné que "le dossier est entre les mains de la Justice". Pour la candidature de certains employés du secteur aux élections législatives, la ministre a affirmé que la candidature ne posait aucun problème au secteur, sans donner davantage de détails sur le nombre d'enseignants candidats à ces élections.

N.A