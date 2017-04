Réunion des ministres des Finances des 5+5 : M. Babaammi jeudi à Malte

Le ministre des Finances Hadji Babaammi prendra part jeudi à Malte à la réunion des ministres des Finances du Forum de dialogue des pays de la Méditerranée occidentale 5 + 5 et qui examinera notamment les moyens de renforcer l'investissement et son financement dans la région, indique un communiqué du ministère.

M. Babaammi aura à coprésider cette réunion avec son homologue français M.

Michel Sapin, l’Algérie assurant actuellement la coprésidence du Forum pour la rive Sud, précise le communiqué. La réunion regroupera les ministres des Finances des pays du Nord de la Méditerranée occidentale, à savoir l'Italie, Malte, la France, le Portugal et l'Espagne ainsi que ceux de l'Union du Maghreb arabe (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie). "Les ministres des Finances des 5+5 discuteront des moyens de relancer les économies de la région en créant les conditions d'un environnement propice à l’investissement comme la stabilité politique, le développement d’une infrastructure de qualité et l'accès au financement", précise la même source. Des banques internationales de développement telles que la Banque Mondiale (BM), la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) prendront également part à cette rencontre. La participation de ces bailleurs de fonds activant dans la région permettra d’évoquer les moyens par lesquels ils peuvent fournir des financements ainsi qu’une assistance technique au secteur privé dans la région. Les ministres auront, par ailleurs, à explorer les moyens de renforcer la collaboration future entre les pays des 5+5 dans d'autres secteurs, ajoute le communiqué. Cette réunion fait suite à une première rencontre tenue à Paris en janvier dernier et qui a "marqué le lancement d'un dialogue dans le domaine de la coopération financière entre les ministères des Finances de ces pays".

