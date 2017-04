Technologie : Ouverture de la 26ème édition du SICOM 2017 à Alger

La 26ème édition du Salon international de l’informatique, de la bureautique et de la communication (SICOM) s’est ouverte hier au palais des expositions, Pins maritimes (Alger), avec la participation de 80 entreprises activant dans le secteur.



Cette édition, qui s’étale jusqu’à dimanche prochain, enregistre la présence d’entreprises venant de quatre pays (Autriche, Chine, Emirats arabes unies et France) et de plusieurs autres entreprises étrangères, représentées par leurs partenaires algériens. Plusieurs entreprises de fabrication de produits High Tech en Algérie ont pris part également, à ce salon, dont ceux activant dans la production de smartphones et autres tablettes à l'image de Condor Electronics, qui a installé au niveau de son stand un écran géant mettant en avant sa dernière nouveauté la CWatch, une Smart Watch dotée des technologies les plus avancées ainsi que son smartphone l'Allure 55 Plus qui compte de nombreuses nouveautés. L'autre entreprise qui s'est distinguée est la marque Forever, une entreprise de montage de récepteurs satellitaires installée à Sétif et qui a présenté plusieurs modèles de démodulateurs Full Haute Définition (Full HD) et Ultra HD/4K fonctionnant avec le système Android. La marque HBTechnologies, spécialisée dans la conception et la production de cartes à puce magnétique, a pris part à cette manifestation économique qui regroupe également beaucoup d'entreprises spécialisées dans la fourniture d'équipements informatiques comme les data center, les systèmes de surveillance et les réseaux informatiques). Les entreprises publiques activant dans le domaine ont aussi participé à ce salon à travers la Télédiffusion d'Algérie (TDA) qui a exposé des stations mobiles et fixes de haute technologie permettant la transmission en direct des évènements de type sportifs et autres. La TDA a aussi programmé une démonstration réelle de diffusion de la radio numérique terrestre en ondes moyennes. Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a pris part, lui aussi, au salon pour présenter son expérience en matière notamment de numérisation de l’administration. A cette occasion, le directeur général de la modernisation de l'administration au niveau du ministère, qui a procédé à l'inauguration du salon, a indiqué à la presse que la présence du ministère à cet important évènement a pour but de faire connaitre aux professionnels du secteur ainsi qu'au grand public la stratégie nationale en matière de modernisation du secteur public à travers la numérisation de l'ensemble des documents administratifs avec pour objectif de parvenir à une administration sans papier. Placé sous le thème de la réussite de l’économie numérique, le SICOM, est considéré comme un forum d'idées innovatrices et de lieu de riches débats entre les différents participants du secteur (entreprises, administrations et organismes d'Etat, communautés estudiantine et universitaire, grand public, etc....). Plusieurs thématiques relatives au Big Data, au Cloud Computing, à l'internet des Objets, à la sécurité des données, à la mobilité et aux réseaux sociaux seront au coeur de cette 26ème édition. Le salon est doté d`un espace professionnel de plus de 4.500 m2 dédié aux ateliers, au cyber emploi et aux start-up, ainsi que d`un espace vente de 4.000 m2 destiné au grand public.

A.A