Commerce : Appel à la numérisation de la gestion et de la formation en vue d’assurer un contrôle économique efficace

Les travaux du Séminaire national sur le contrôle économique ont été sanctionnés, jeudi à Alger, par l’adoption de plusieurs recommandations, portant pour la plupart, sur la nécessité de mettre à jour et d’adapter les mécanismes de contrôle en accord avec les exigences des règles de protection du consommateur et avec la transparence des activités commerciales, tout en réaffirmant l’importance de la formation et de la numérisation en matière de gestion du système de contrôle.

Lors de deux ateliers de travail, dont le premier porte sur les mesures proposées en vue de consolider le contrôle économique, et le 2e sur la relance de l’activité des brigades mixtes, les intervenants ont mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la promulgation des textes d’application relatifs aux documents officiels utilisés dans le contrôle économique, ainsi qu’à leur numérisation. Le 1er atelier a rappelé qu’en dépit des efforts en matière de contrôle économique, le marché connait toujours beaucoup de dysfonctionnements, dont la prolifération des pratiques frauduleuses et de la spéculation et le non-respect des conditions de l’exercice des activités commerciales et des produits non conformes. Les recommandations de l’atelier ont incité à la nécessité de consolider, d’adapter les mécanismes de contrôle conformément aux règles de protection du consommateur, et de coordonner la coordination entre divers secteurs en lien avec le secteur du commerce . Le rapporteur de l’atelier a appelé, à la clôture du séminaire en présence du ministre du Commerce par intérim M. Abdelmadjid Tebboune- à accélérer la généralisation de l’utilisation du registre de commerce électronique, affirmant à ce propos la nécessité d’unifier, de numériser ce registre et permettre à l’ensemble des intervenants dans l’opération de contrôle d’ y accéder. Le même atelier a mis en exergue l’unification de l’utilisation de la facture entre les services du ministère du commerce et des finances, outre l’accélération de la promulgation du cadre juridique du commerce électronique et la révision de la loi organique relative aux corps des agents de contrôle. Pour ce qui est des procédures d’application , l’atelier a recommandé la réactivation du rôle du Conseil national de protection du consommateur et la formation d’un groupe de travail comprenant les secteurs ministériels concernés en coordination avec les instances professionnelles en vue d’éradiquer le phénomène du marché parallèle. Les participants ont en outre salué le rôle des campagnes de sensibilisation en direction des opérateurs économiques et des consommateurs dans le renforcement du rendement des systèmes de contrôle. Le deuxième atelier qui s'est penché sur la relance des brigades mixtes a recommandé de revoir les dispositions du décret exécutif 97/290 portant institution de brigades mixtes de contrôle en coordination avec les ministères de la Santé, des Finances, de l'Agriculture, de l'Industrie et des Mines en vue de relancer ces brigades en veillant à définir leurs missions avec précision. Les participants à cet atelier ont insisté sur l'élargissement du champ d'intervention de ces brigades mixtes au contrôle de certaines activités en cas de fraude de grande ampleur, notamment la surfacturation à l'importation et le transfert illicite de capitaux vers l'etranger. Ils ont aussi appelé à établir une cartographie des opérateurs économiques via GPS qui permette de suivre la traçabilité des produits. Les participants ont également mis l'accent sur l'importance de doter les brigades chargés du contrôle sur le terrain de tous les moyens matériels et humaines qui leur permettent de mener à bien leurs missions. Au terme des travaux du séminaire, les intervenants ont appelé à moderniser les méthodes de gestion des brigades de contrôle en les reliant à une base de données numérique. Le représentant des Douanes algériennes, Djamel Brika, a, pour sa part, souligné que le nouveau code des Douanes avait consacré le contrôle économique dans toutes ses dimensions, ajoutant que le plan stratégique de la Direction générale des Douane pour la période 2016-2019 prévoyait de nouveaux mécanismes de contrôle basés sur les technologies de l'information et de la communication. Il a, par ailleurs, mis en avant la coordination existant entre les Douanes et les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) et de la Sûreté nationale dans le cadre de la lutte contre le crime économique, notamment au niveau des frontières.

A.A