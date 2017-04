Le Jury du concours répond favorablement à la demande des journalistes : Media Star : le délai de dépôt des travaux prolongé jusqu’au 11 mai 2017

Suite à la demande des nombreux journalistes qui n’ont pu terminer ou déposer, dans les délais requis, leurs travaux pour la 11ème édition du concours Media Star de Ooredoo, le jury du concours a décidé, à l’unanimité, lors de sa dernière réunion, d’accorder un prolongement du délai de dépôt des travaux jusqu’au jeudi 11 mai 2017 à 17h.

Cette 11ème édition de Media Star qui récompense les travaux dédiés aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), a élargi sa thématique, cette année, à l’économie numérique dans toutes ses dimensions et applications. Pour rappel, les travaux éligibles au concours, dans les langues arabe, tamazight, française et anglaise, sont ceux ayant été publiés et diffusés dans les médias algériens entre le 22 avril 2016 et le 11 mai 2017. Les prix récompenseront les meilleurs travaux dans les catégories : Presse écrite généraliste et spécialisée ; Illustration de presse (dessin, caricature, photo) ; Médias électroniques ; Production radiophonique et Production télévisuelle. Comme chaque année, les travaux journalistiques sont évalués par un jury indépendant composé d’universitaires et de professionnels des médias et des TIC lequel sélectionnera les meilleurs œuvres qui seront récompensées lors de cette édition 2017. Les lauréats seront primés, dans chaque catégorie par des récompenses financières conséquentes, comme suit: 1er Prix : 500 000 DA. 2ème Prix : 300 000 DA .3ème Prix : 200 000 DA .Les journalistes souhaitant participer à ce concours, doivent déposer leurs dossiers de candidatures au plus tard le jeudi 11 mai 2017 à 17h, à l’attention du Président du Jury Media Star 2017, aux adresses suivantes :

• Siège central : Ooredoo, 66, Route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger.

• Région Ouest : Direction régionale Ooredoo : Coopérative Ibn Sina ilot n°137- Point du Jour, Oran.

• Région Est : Direction régionale Ooredoo, Zone industrielle Palma, Constantine.

Les candidats exerçant en dehors des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine peuvent aussi déposer leurs travaux au niveau des Espaces Ooredoo. Le règlement du concours, le formulaire de candidature, en arabe et en français, ainsi que toutes les informations relatives au concours sont disponibles pour téléchargement sur le site web de Ooredoo (www.ooredoo.dz), rubrique Media Star. Pour toute information complémentaire concernant ce concours, les journalistes peuvent contacter le Département des Relations Publiques et Médias via l’adresse électronique : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .