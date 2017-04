À l'occasion des 30 ans du programme Erasmus : Mogherini anime une conférence à Alger

Dans le cadre de sa visite officielle en Algérie, la Haute Représentante de l'Union européenne pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Mme Federica Mogherini, présidera une conférence débat à l'université Alger III. Mme Mogherini échangera et débattra avec la communauté universitaire du programme Erasmus qui fête cette année son 30e anniversaire et dont l'Algérie est l'un des pays partenaires.

À son lancement, le programme Erasmus reposait sur des échanges pilotes d’étudiants entre pays européens. Depuis 30 ans, la mobilité offerte par ce programme a profité à 9 millions de participants. Mis en place depuis janvier 2014, Erasmus+ est le nouveau programme régional européen qui succède à Erasmus Mundus et à Tempus pour la période 2014-2020. Il vise à renforcer les compétences et l'employabilité, ainsi qu'à moderniser l’éducation, la formation et le travail des jeunes. Aujourd'hui, le programme devenu Erasmus +, inclut une forte dimension internationale, notamment dans les champs de l'enseignement supérieur et la jeunesse. En Algérie, Erasmus+ s'est construit sur le succès de son prédécesseur, le programme Tempus qui a réussi, depuis son implémentation en Algérie en 2002, à financer 56 projets impliquant 31 établissements d’enseignement supérieur algériens et des partenaires du secteur socio-économique avec une enveloppe totale d’environ 15 millions d’euros. Entre 2015-2016, 67 projets de mobilité liant des universités européennes et algériennes ont été sélectionnés pour organiser la mobilité de 822 étudiants et personnels (677 en Europe et 145 en Algérie). A travers le system ICM (International Credit Mobility), Erasmus + finance la mobilité de crédit c'est-à-dire la mobilité des étudiants entre 3 et 12 mois (dans les deux directions) pour obtenir des crédits dans une institution hôte, qui sont alors reconnus par l'institution domestique. Cette action finance aussi jusqu'à 2 mois la mobilité du personnel des universités. Les bourses sont attribuées sur la base des accords interinstitutionnels entre des universités des « pays-Programme » et « pays partenaire » En matière de renforcement des capacités des Etablissements d'Enseignement supérieur (EESs), le taux de demande algérienne représente en moyenne 7% des demandes de la région de la Méditerranée-sud. Il s'agit de projets de coopération transnationaux, dont le but est de soutenir la modernisation, l'accessibilité et l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Les projets retenus impliquant l'Algérie couvrent le développement de programme d'études, la modernisation de la gouvernance, la gestion et le fonctionnement des EES, ainsi que le renforcement des relations entre les EES et l'environnement économique et social en général. L’Union européenne maintient une coopération régulière avec les autorités algériennes dans le domaine de l'Enseignement supérieur et le Ministère algérien de l'Enseignement supérieur (MESRS) participe régulièrement aux réunions régionales de dialogue politique. Les sujets d'intérêt commun incluent la modernisation des méthodes d’enseignement, l'introduction de mécanismes d'assurance qualité dans les universités ou l'employabilité de diplômés. En outre, les universités algériennes participent à Erasmus + qui soutient des projets de coopération entre des universités algériennes et européennes et la mobilité du personnel et des étudiants entre les deux rivages de la Méditerranée. La Commission européenne soutient aussi des projets d'enseignement non-formels entre des organisations de jeunesse européennes et algériennes. Entre 2014 et 2016, 326 jeunes algériens, éducateurs et volontaires ont été impliqués dans des projets Erasmus + sur la jeunesse. Finalement, la Commission européenne finance la mobilité des chercheurs algériens par l'Action Curie-Marie Sklodowska (sous l'Horizon 2020). Ce schéma fournit des subventions pour toutes les étapes de carrière des chercheurs - des doctorants ou des chercheurs fortement expérimentés - et encourage la mobilité transnationale, intersectorielle et interdisciplinaire.

A.S.