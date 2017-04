Notre pays est considéré comme un fournisseur majeur : L’UE salue le partenariat stratégique avec l’Algérie

Le commissaire européen chargé de l'action pour le climat et de l'énergie, Miguel Arias Canete, a salué hier la qualité et la densité du partenariat stratégique algéro-européen dans le domaine de l'énergie, affirmant que l'Algérie, un fournisseur "fiable" et "majeur" de l'Europe, est aussi "un partenaire clé" de l'Union européenne (UE) tant au niveau bilatéral qu'au niveau régional.

"L'énergie est un domaine prioritaire du partenariat euro-méditerranéen, car c'est un élément indispensable pour la construction d'une zone de prospérité et stabilité partagée. Dans ce cadre, l'Algérie est un partenaire clé pour l'UE, tant au niveau bilatéral qu'au niveau régional", a-t-il déclaré à l'APS. Troisième fournisseur de l’Europe en gaz, derrière la Russie et la Norvège, "l'Algérie est un fournisseur majeur de l'Europe, un fournisseur qui a toujours été fiable, même dans les périodes difficiles", a reconnu le commissaire Canete qui a dit "apprécier" cette fiabilité. Pour le commissaire européen à l'énergie, le gaz naturel est "un enjeu stratégique pour les deux parties", assurant, à ce titre, que "l'Europe est, et a vocation à rester le principal client de l'Algérie". Selon ce commissaire, l'UE et l'Algérie sont dans une relation d'"interdépendance". "L'Europe s'appuie sur le gaz algérien pour sa sécurité d'approvisionnement et l'Algérie s'appuie sur le marché européen pour la sécurité de la demande", a-t-il expliqué, exprimant la volonté de l'UE de voir "ce commerce mutuellement bénéfique du gaz se poursuivre et se développer davantage". La porte-parole du commissaire Canete, Anna-Kaisa Itkonen, affirmait, il y a une année, que les estimations de la consommation européenne de gaz, quel que soit le scénario, montrent que l'UE continuera à être un grand marché pour le gaz. Après cinq années consécutives de baisse, la consommation d’énergie au sein de l’UE a légèrement rebondi en 2015, montrent des données publiées récemment par l’office statistique de l’UE, Eurostat, qui a précisé que cette consommation s’est élevée à 1.626 millions de tonnes équivalent pétrole en 2015 contre 1.607 millions un an auparavant. Eurostat a souligné, à ce titre, qu’au cours de cette période, la dépendance de l’UE vis-à-vis des importations de combustible fossiles a augmenté, 73% étant importés en 2015 contre à peine plus de la moitié (53%) en 1990. La nouvelle stratégie de l’Union de l’énergie adoptée, il y a plus de deux ans, par la Commission européenne mise sur le développement du GNL et met l’accent sur la construction de nouveaux terminaux et leur raccordement au réseau européen de gazoducs.

Partenariat stratégique Algérie-UE: un bilan positif

Près de deux ans après la tenue de la première réunion du dialogue politique sur l'Energie entre l'UE et l'Algérie, le commissaire Canete juge le bilan du partenariat "positif". "Le dialogue est opérationnel. Le groupe de travail sectoriel et les groupes d'experts sur le gaz et les énergies renouvelables/efficacité énergétique se sont réunis à plusieurs reprises, ce qui a permis d'établir un rapport de confiance réciproque avec les interlocuteurs algériens", a-t- il affirmé. Le partenariat stratégique euro-algérien sur l'énergie lancé, il y a deux ans, lors de la première visite à Alger du commissaire européen à l'énergie est, aujourd'hui, "une composante permanente et structurelle" des relations euro-algériennes. La réunion annuelle de haut niveau Algérie-UE, prévue ce mardi à Bruxelles, sera l'occasion de "faire le point sur la mise en œuvre du partenariat algéro-européen", a indiqué le commissaire Canete qui compte décider avec le ministre de l'Energie, Noureddine Bouterfa, "des nouvelles initiatives à mettre en œuvre dans les mois à venir". "Le lancement du dialogue politique a marqué un saut qualitatif dans le partenariat énergétique UE-Algérie", a-t-il soutenu, relevant que le partenariat poursuit l'objectif prioritaire de faciliter et encourager les investissements européens dans le domaine du gaz et des renouvelables. D'ailleurs, le forum d'Affaires algéro-européen organisé le 24 mai 2016 à Alger, "a été un succès du point de vue de la participation et de la manifestation d'intérêt des entreprises européennes", a commenté le Commissaire Canete. Néanmoins, il a estimé qu'"il est important que le cadre réglementaire des investissements soit amélioré afin que l'Algérie devienne une destination plus attrayante pour les investissements européens". Relevant le "grand potentiel" de l'Algérie pour les énergies renouvelables et pour les gains d'efficacité énergétique, le commissaire européen à l'énergie a affirmé que l'UE souhaite "promouvoir les investissements européens dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en facilitant les contacts entre les entreprises européennes et les autorités et entreprises algériennes". "L'UE est fortement engagée à soutenir l'Algérie dans ces domaines", a-t-il ajouté, rappelant que l'Algérie et la Commission européenne ont signé le 13 mars, lors du Conseil d'association Algérie-UE, la convention de financement du programme de coopération "Appui au secteur des énergies renouvelables, principalement électriques, et de l'efficacité énergétique" financé par l'UE avec un budget de 10 millions d'euros.

Sommet Algérie-UE ce mardi sur la coopération énergétique

L'Algérie et l'Union européenne (UE) tiennent, ce mardi à Bruxelles, leur deuxième rencontre de haut niveau visant à renforcer leurs relations dans le domaine de l'énergie conformément aux dispositions du mémorandum d'entente sur l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux parties, signé en 2013. Lors de cette réunion annuelle de haut niveau, qui se tient alternativement à Alger et à Bruxelles, le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, et le commissaire européen chargé de l'action pour le climat et de l'énergie, Miguel Arias Canete, "discuteront du partenariat stratégique entre l'UE et l'Algérie", ont indiqué les services du commissaire européen. L'Algérie et l'UE ont signé en juillet 2013 un mémorandum d'entente sur l'établissement d'un partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie dans l'objectif d'explorer la mise en place de ce partenariat, de renforcer et d'approfondir leurs relations énergétiques. Les modalités de mises en œuvre de ce partenariat stratégique entre l'Algérie et l'UE s'articulent autour de la tenue d'une réunion annuelle de haut niveau, de la mise en place d'un groupe de travail sectoriel, de groupes d'experts spécialisés et d'un forum d'affaires. MM. Boutarfa et Canete devraient, ainsi, passer en revue les sujets d'intérêt commun dans le domaine de l'énergie, évaluer les résultats des initiatives du partenariat mises en œuvre et orienter les travaux futurs. La réunion de mardi sera l'occasion d'" examiner les progrès qui ont été faits dans le domaine de la coopération énergétique, notamment en ce qui concerne les investissements européens en Algérie dans la production et l'acheminement du gaz, ainsi que dans le secteur de l'énergie renouvelable", ont souligné les services du commissaire européen. "Le Commissaire Arias Canete va aussi présenter le paquet de mesures +Une énergie propre pour tous les Européens+ de la Commission européenne, lancé en novembre 2016", ont-ils ajouté. Selon les services du commissaire Canete, les différentes réunions d'experts tenues, jusque là, ont déjà permis d'identifier les possibilités de coopération entre l'Algérie et l'UE dans plusieurs domaines, notamment le gaz, l'électricité, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. En effet, l'UE et l'Algérie oeuvrent pour approfondir leur coopération dans le secteur énergétique et l'étendre, au-delà du secteur des hydrocarbures, à celui de l'électricité et des énergies nouvelles et renouvelables, à l'efficacité énergétique et au développement des infrastructures. "L'Algérie est un partenaire stratégique et fiable pour les approvisionnements énergétiques de l'UE, non seulement en matière de gaz naturel dont elle assure les approvisionnements régulièrement et sans interruption depuis plusieurs décennies, mais aussi en matière de pétrole brut", rappelle, à chaque occasion, le commissaire Canete. Par ailleurs, un premier forum d'affaires algéro-européen s'est tenu en mai 2016 à Alger, avec la participation de plus de 500 entreprises algériennes et européennes ainsi que des associations industrielles, institutions financières et des experts. Ce forum met l’accent sur la composante industrielle et la nécessité de garantir un maximum d’intégration locale pour en assurer la pérennité et contribue à faciliter et promouvoir les investissements européens dans les secteurs du gaz naturel, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Il y a une année, la Commission européenne a dévoilé un train de mesures visant à préparer l’Union à la transition énergétique mondiale et à lui permettre de faire face à d’éventuelles ruptures d’approvisionnement en énergie. Pour remédier à la fragilité du système européen d’approvisionnement en gaz, la Commission a proposé de passer d’une approche nationale à une approche régionale pour la conception des mesures destinées à renforcer la sécurité d’approvisionnement, et tente de diversifier ses sources d'approvisionnement pour limiter l'emprise de la Russie sur le marché européen.

H. B.